Après l'ivresse des sommets, les cryptos en pleine gueule de bois

Bruxelles envisage notamment de transférer à l'Esma la supervision et l'octroi des licences pour les prestataires de services liés aux cryptoactifs (illustration) ( AFP / JUSTIN TALLIS )

L'emballement autour des cryptomonnaies, dopées par le retour de Donald Trump et l'espoir d'un tournant pro‑crypto à Washington, semble s'être enrayé avec la chute brutale du bitcoin ces derniers jours, mettant en lumière la profonde fragilité du secteur.

Le bitcoin, monnaie numérique la plus connue, évolue désormais à des niveaux équivalents à ceux d'avant l'élection du milliardaire en novembre 2024.

"La dynamique haussière et le récit optimiste liés à son administration" sont aujourd'hui "anéantis", résume Charlie Sherry, de BTC Markets.

Depuis son sommet historique d'octobre dernier, la plus capitalisée des cryptomonnaies a perdu la moitié de sa valeur, plongeant dans la nuit de jeudi à vendredi jusqu'à 60.033,01 dollars, un plus bas depuis octobre 2024, avant de remonter un peu.

- La fin de l'effet Trump -

La cryptosphère s'était enflammée après la victoire de Donald Trump, partisan autoproclamé du secteur.

Dans la foulée, le bitcoin avait franchi le seuil symbolique des 100.000 dollars, une première dont l'Américain s'était publiquement attribué le mérite.

La devise avait ensuite pâti au premier semestre de l'incertitude alimentée par les menaces américaines de droits de douane, avant de repartir à la hausse jusqu'au record de 126.251,31 dollars début octobre dernier.

La baisse brutale enregistrée depuis s'explique en partie par le "blocage des progrès en matière de réglementation" aux Etats-Unis, loin des attentes initiales, soulignent Marion Laboure et Camilla Siazon, analystes pour la Deutsche Bank.

L'examen d'une loi pour encadrer le marché des cryptos patine en effet depuis des semaines au Congrès américain, sur fond de désaccord entre le secteur et la finance traditionnelle.

Les soupçons de conflits d'intérêts visant Donald Trump et ses proches dans les cryptomonnaies jettent aussi l'opprobre sur son implication: la fortune de sa famille aurait progressé de 1,4 milliard de dollars l'an dernier grâce aux actifs numériques, selon Bloomberg.

- Un effet domino -

Après avoir beaucoup monté, l'or et l'argent ont récemment chuté car les investisseurs ont voulu encaisser leurs gains, ce qui a fait baisser leurs cours. Ce mouvement s'est propagé aux cryptomonnaies.

Pour récupérer rapidement de l'argent frais, beaucoup ont vendu en urgence ce qu'ils avaient de plus risqué en portefeuille: les monnaies numériques, particulièrement volatiles.

"Cette cassure ne se fait pas dans le vide, mais dans un contexte de défiance généralisée", explique John Plassard, analyste à Cité Gestion Private Bank.

La chute s'accélère aussi sous l'effet d'un mécanisme bien connu: l'effet de levier.

Les investisseurs ont emprunté massivement pour parier sur une hausse du bitcoin, espérant ainsi multiplier leurs gains.

Mais ce pari s'est retourné contre eux avec la baisse des prix, qui les a contraints à vendre pour limiter leurs pertes.

Ces ventes forcées ont tiré le bitcoin encore plus vers le bas.

- Un lien avec la tech -

Le repli des cryptos s'inscrit ces derniers jours dans un mouvement plus large de défiance envers les valeurs technologiques, sur fond de craintes d'une bulle autour de l'intelligence artificielle.

"Ces dernières années, la liquidité a circulé simultanément entre les actifs numériques et les valeurs technologiques de pointe", deux classes d'actifs "étroitement liées", relève Kathleen Brooks, analyste chez XTB.

"Quand le bitcoin s'est renforcé, cela a profité aux actions liées à l'IA. A l'inverse, quand son prix chute, cette pression baissière peut peser sur l'ensemble du secteur technologique".

Sur les réseaux sociaux, les amateurs de cryptos semblent s'affoler, notamment depuis que Michael Burry, connu pour avoir anticipé la crise des subprimes de 2008, a évoqué une possible "spirale mortelle" du bitcoin.

- Inquiétudes pour la suite -

Le marché s'interroge "sur la viabilité" des sociétés dont le modèle consiste à accumuler des cryptomonnaies en misant sur leur hausse, comme Strategy et Bitmine, "qui accusent d'importantes pertes", souligne Charlie Sherry, de BTC Markets.

Si de tels mastodontes vendaient massivement leurs réserves pour rester à flot, ils pourraient inonder le marché et enclencher une spirale baissière.

L'action de Strategy, qui possède plus de 713.000 bitcoins, s'est encore enfoncée après l'annonce d'une perte de 12,4 milliards de dollars au quatrième trimestre, à cause de la baisse des prix des cryptos. Le titre a perdu plus de 30% depuis le début de l'année.

Interrogée par l'AFP, l'entreprise n'avait pas répondu vendredi à la mi-journée.

Dans ce contexte, la plateforme d'échange de cryptomonnaies américaine Gemini (sans lien avec Google, dont l'IA porte le même nom) a annoncé jeudi le licenciement de près d'un quart de son personnel et l'arrêt de ses activités en Europe et en Australie.