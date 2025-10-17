 Aller au contenu principal
Le syndicat en grève de Boeing reprend les négociations lundi
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 21:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2 et d'éléments de contexte au paragraphe 4)

Le syndicat représentant plus de 3.200 employés de Boeing en grève a déclaré vendredi qu'il avait accepté de reprendre les discussions contractuelles avec le constructeur d'avions américain la semaine prochaine.

Les actions de Boeing BA.N ont augmenté d'environ 1%.

L'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale représente les membres qui assemblent des avions de combat et des munitions dans les installations de Boeing dans la région de Saint-Louis.

L'annonce intervient un jour après que le syndicat a déposé une plainte pour pratique déloyale de travail auprès du National Labor Relations Board (Conseil national des relations de travail) contre Boeing.

