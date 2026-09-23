Le syndicat des ingénieurs de Boeing soutient la dernière proposition d'accord

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Le SPEEA, le syndicat représentant les ingénieurs et le personnel technique de Boeing BA.N , a déclaré mercredi avoir recommandé à ses adhérents d'accepter la dernière proposition d'accord de Boeing.

Boeing et son syndicat d'ingénieurs ont conclu ce mois-ci un accord collectif , une offre d'une durée de quatre ans qui prévoit des augmentations salariales générales plus importantes que celles de la première offre, que les membres de la SPEEA avaient rejetée lors d'un vote le 21 août.