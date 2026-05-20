Le syndicat de Samsung annonce une grève de 48 000 personnes jeudi, suite à l'impasse sur les primes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le syndicat prévoit de lancer une grève de 18 jours à partir de jeudi

* Le gouvernement a menacé de recourir à une ordonnance d'arbitrage d'urgence pour retarder la grève

* Le conflit porte sur le versement des primes et le mécontentement face à l'écart salarial avec SK Hynix

* Pour en savoir plus sur ce conflit, veuillez cliquer ici

(Réécriture et mise à jour suite à la reprise des négociations et aux commentaires du président Lee) par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

Quelque 48 000 employés de Samsung Electronics 005930.KS devraient se mettre en grève jeudi après l'échec des négociations sur le versement des primes – une grève qui menace la santé de l'économie sud-coréenne et pourrait affecter l'approvisionnement mondial en puces électroniques.

L'espoir d'un accord dans un avenir proche a toutefois été maintenu après la reprise des discussions mercredi en fin d'après-midi, désormais sous la médiation du ministre du Travail Kim Young-hoon.

Plus tôt dans la journée, le dirigeant syndical Choi Seung-ho avait déclaré aux journalistes que le syndicat avait accepté la proposition finale présentée par le président de la Commission nationale des relations du travail, mais que la grève de 18 jours aurait lieu car la direction n'avait pas cédé sur un dernier point d'achoppement.

“Je tiens à présenter mes excuses au public de ne pas avoir pu obtenir un résultat satisfaisant malgré toutes les concessions possibles”, a-t-il déclaré, s'inclinant et retenant ses larmes.

“Nous ne cesserons pas nos efforts pour parvenir à un accord, même pendant la grève.”

SAMSUNG JUGE LES DEMANDES INACCEPTABLES

Samsung a déclaré dans un communiqué que le syndicat avait insisté sur des “revendications inacceptables”, notamment concernant le montant des primes pour les unités déficitaires.

“La raison pour laquelle un accord n'a pas pu être conclu

... est que le fait d'accepter les revendications excessives du syndicat porterait atteinte aux principes fondamentaux de la gestion de l'entreprise”, a-t-il déclaré.

L'action Samsung a clôturé en hausse de 0,2 % et a perdu 2,8 % depuis le début de la semaine. Certains investisseurs ont déclaré qu'ils s'inquiétaient davantage de la perspective d'une hausse permanente des coûts de main-d'œuvre que des coûts ponctuels liés à la grève.

ARBITRAGE D'URGENCE OU PAS?

L'attention se portera désormais sur la question de savoir si le gouvernement va intervenir et ordonner un arbitrage d'urgence , comme il avait laissé entendre ce week-end, invoquant les dommages potentiels que la grève pourrait causer à l'économie.

Samsung représente près d'un quart des exportations sud-coréennes et est également le plus grand fabricant mondial de puces mémoire; les perturbations de la production risquent donc d'alimenter davantage la hausse des prix à un moment où le boom de l'IA a provoqué des pénuries.

Une ordonnance d'arbitrage d'urgence, rarement utilisée, suspendrait la grève pendant 30 jours pendant que le gouvernement sert de médiateur dans les négociations.

Mais un responsable du gouvernement sud-coréen a déclaré mercredi qu'il était prématuré de parler d'arbitrage d'urgence et qu'il restait encore du temps pour le dialogue.

CRITIQUES DU PRÉSIDENT LEE

La nature exacte du point de désaccord restant n'était pas tout à fait claire.

Le syndicat a exigé que Samsung supprime le plafond des primes, qui s'élève à 50 % des salaires annuels, alloue 15 % du bénéfice d'exploitation annuel aux primes et que ces changements soient officialisés pour une durée supérieure à un an.

Les deux parties sont en désaccord sur la manière dont les primes de performance seraient réparties entre l'activité mémoire extrêmement rentable du conglomérat et ses activités de puces logiques déficitaires, comme l'a précédemment rapporté Reuters .

Mercredi, le président sud-coréen Lee Jae Myung, bien que considéré comme favorable aux syndicats, a également déclaré qu'un certain syndicat “dépassait les bornes” en revendiquant une part du bénéfice d'exploitation d'une entreprise avant même que l'impôt sur le revenu ne soit payé.

FRUSTRÉS PAR L'ÉCART SALARIAL AVEC SK HYNIX

Samsung reste l'un des employeurs les plus prisés de Corée, mais ses employés sont furieux de l'écart salarial avec son concurrent plus modeste, SK Hynix 000660.KS , qui a pris la tête de la fourniture de mémoires à large bande passante pour les puces d'IA de Nvidia NVDA.O .

Le syndicat de Samsung affirme que les employés de SK Hynix ont reçu l'année dernière des primes plus de trois fois supérieures à celles des employés de Samsung, ce qui a entraîné un exode des employés de Samsung vers SK Hynix et une forte augmentation du nombre d'adhérents au syndicat.

Les 48 000 employés qui prévoient de faire grève représentent 38 % des effectifs nationaux de Samsung.

Dans le pire des cas, la grève pourrait réduire de 0,5 point de pourcentage la croissance prévue de 2,0 % de l'économie sud-coréenne cette année, selon un responsable de la banque centrale du pays, qui a souhaité rester anonyme.

Gary Tan, gestionnaire de portefeuille chez Allspring Global Investments, a déclaré que l'impact sur les chaînes d'approvisionnement devrait rester limité à moins que la grève ne dure plus de 18 jours.

“L'effet le plus important concerne le sentiment du marché et la structure des prix à long terme du secteur des mémoires, ce qui renforce les pressions sur les coûts”, a déclaré M. Tan, dont le fonds détient des actions Samsung.

Lundi, un tribunal a partiellement accédé à la demande d’injonction de Samsung, statuant que les effectifs essentiels devaient être maintenus dans certaines usines afin d’éviter que les matériaux et les installations de production ne soient endommagés pendant toute action syndicale. Samsung a informé le syndicat que cela nécessiterait la présence de 7 087 travailleurs.

Le dirigeant syndical Choi a déclaré la semaine dernière que Samsung avait, en prévision d’une grève, commencé à réduire le déploiement de ses transporteurs de plaquettes capables d’ajouter 36 000 plaquettes aux systèmes automatisés. Samsung a refusé de commenter l’ampleur de la perte de production potentielle.