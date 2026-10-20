Le syndicat de Micron à Taïwan va organiser une grève d'une journée alors que le conflit autour des primes s'intensifie

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(Ajoute la durée de la grève et le contexte)

* Deux syndicats taïwanais en conflit avec un fabricant américain de puces électroniques

* Le conflit porte sur le système de participation aux bénéfices

* Une grève est prévue le 22 octobre

par Wen-Yee Lee

Un syndicat représentant les salariés de Micron Technology MU.O à Taoyuan, à Taïwan, a annoncé qu'il lancerait une grève d'une journée le 22 octobre, intensifiant ainsi le conflit qui l'oppose au fabricant américain de puces mémoire au sujet des primes versées aux salariés et de la participation aux bénéfices.

Cette action coïncidera avec une séance de médiation entre Micron et un autre syndicat de son site de Taichung, le plus grand de Micron à Taïwan.

Le syndicat de Taoyuan a déclaré mardi dans un communiqué avoir choisi cette date dans l’espoir que Micron présente une proposition de participation aux bénéfices acceptable pour les salariés de tout Taïwan.

Cet arrêt de travail prévu fait monter les enchères dans un conflit social au sein d’un pôle de production de Micron où l’entreprise fabrique des puces DRAM et des puces mémoire à large bande passante utilisées dans les serveurs d’IA. L’impact immédiat sur la production n’était pas clair, mais une perturbation prolongée pourrait aggraver les pénuries déjà existantes de puces mémoire utilisées dans les infrastructures d’IA.

Micron n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le syndicat de Taoyuan a déclaré vouloir une offre concrète concernant la prime exceptionnelle de cette année ainsi qu’un système de participation aux bénéfices transparent et prévisible pour l’avenir. Il a précisé que l’arrêt de travail prévu constituait une grève d’avertissement plutôt qu’une rupture des négociations, et qu’il serait prêt à signer un accord si Micron présentait une proposition acceptable.

La médiation entre Micron et le syndicat de Taoyuan s’est achevée sans accord en septembre. Les membres du syndicat de Taoyuan ont autorisé une action de grève début octobre.

Le syndicat de Taichung n’a pas encore organisé de vote sur l’opportunité de faire grève.

Basée dans l’Idaho, Micron emploie environ 15 000 personnes à Taïwan et a investi plus de 1 600 milliards de dollars taïwanais (50 milliards de dollars) sur l’île, selon la société.

Le président taïwanais Lai Ching-te a appelé la semaine dernière Micron et ses salariés à négocier "en toute sincérité".

Le syndicat de Taoyuan a déclaré que Micron devrait suivre l’exemple de ses concurrents coréens en adoptant une formule de participation aux bénéfices plus claire.

En mai, Samsung Electronics a évité une grève organisée par son syndicat sud-coréen au sujet des primes. Samsung a accepté de consacrer 10,5 % du bénéfice d’exploitation de sa division puces électroniques à des primes spéciales, sous réserve de la réalisation d’objectifs de rentabilité.

SK Hynix a accepté l’année dernière d’allouer 10 % de son bénéfice d’exploitation annuel à son programme de primes de participation aux bénéfices, en supprimant le plafond des versements.

(1 dollar = 32,4940 dollars taïwanais)