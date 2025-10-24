Le syndicat de Boeing prévoit de voter le 26 octobre sur une offre de contrat pour 3 200 travailleurs en grève

Un syndicat représentant plus de 3.200 travailleurs en grève chez Boeing BA.N a déclaré jeudi que ses membres voteront le 26 octobre sur une offre de contrat existante de la société, avec des modifications mineures.

L'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale représente les membres qui assemblent des avions de combat et des munitions dans les usines Boeing de la région de Saint-Louis.

Dans une note adressée à ses membres, le syndicat indique que l'offre a été faite sans recommandation de la part de son comité de négociation.

Boeing a apporté des modifications à son contrat existant afin de donner aux grévistes plus de temps avant de reprendre le travail et de supprimer la disposition autorisant les travailleurs non syndiqués à effectuer des tâches syndicales pendant une période maximale de 30 jours après la fin de la grève.

Les travailleurs du secteur de la défense de Boeing sont en grève depuis environ 80 jours.

Le syndicat fait pression sur le constructeur pour obtenir un contrat similaire à celui conclu l'année dernière avec les travailleurs de la région de Seattle, qui prévoyait une augmentation des cotisations au régime de retraite.

Les travailleurs ont cessé le travail le 4 août, après avoir rejeté une deuxième offre de Boeing. Ils ont également rejeté une autre proposition qui prévoyait une augmentation générale des salaires de 24 % sur cinq ans et une prime de ratification de 4 000 dollars.

Les membres ont toutefois voté à 90 % en faveur d'une proposition de contrat de quatre ans présentée par le syndicat et que Boeing a refusé de prendre en considération.