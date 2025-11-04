Le syndicat de Boeing déclare que les membres du Sénat exhortent le directeur général Ortberg à négocier de bonne foi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale a déclaré mardi que cinq membres de la Commission des services armés du Sénat ont exhorté le directeur général de Boeing BA.N , Kelly Ortberg, à négocier de bonne foi et à parvenir à un accord équitable avec les grévistes.

Le syndicat, qui est entré dans son troisième mois de grève, représente plus de 3 200 travailleurs qui assemblent des avions de combat et des munitions dans les usines du constructeur dans la région de Saint-Louis.