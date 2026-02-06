 Aller au contenu principal
Le syndicat approuve le contrat négocié avec Marathon pour 30 000 travailleurs de l'industrie pétrolière
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 23:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'accord de quatre ans comprend une augmentation de salaire de 15 % et une prime de signature de 2 500 $

*

Les Métallos demandaient une augmentation de 16 %, mais Marathon est resté ferme sur l'offre finale

*

Le contrat remplace le contrat actuel, qui a été prolongé avant l'expiration du 1er février

(Plus de détails, plus de contexte) par Erwin Seba

Le syndicat des Métallos a adopté vendredi un accord national négocié avec Marathon Petroleum MPC.N en vue de son utilisation dans les contrats conclus entre 30 000 travailleurs de l'industrie pétrolière et des raffineries et usines chimiques, a indiqué le syndicat dans un communiqué.

L'accord, d'une durée de quatre ans, prévoit une augmentation de 15 % de la rémunération des travailleurs horaires. Il prévoit également une prime à la signature de 2 500 dollars pour les employés représentés par l'USW.

Il a été approuvé par le comité d'orientation du programme national de transactions pétrolières des Métallos, qui représente les travailleurs du secteur pétrolier de tous les États-Unis, a indiqué le syndicat.

L'accord - qui prévoit une augmentation de salaire de 4 % la première et la quatrième année et de 3,5 % la deuxième et la troisième année - a été proposé le 1er février. Les offres précédentes, depuis le début des négociations fin janvier, avaient été rejetées.

Marathon était le principal négociateur pour 26 raffineurs et entreprises chimiques américains, dont Exxon Mobil XOM.N , Chevron CVX.N et Valero Energy VLO.N . L'USW représente les travailleurs des usines qui représentent les deux tiers de la capacité de raffinage du pétrole brut aux États-Unis.

Les responsables syndicauxont organisé des réunions avec les syndicats locaux pour évaluer leur volonté d'accepter ce qui est devenu la dernière et meilleure offre de Marathon, ont déclaré des sources familières avec les négociations. L'USW espérait obtenir une augmentation globale de 16 % au cours de la semaine, mais Marathon est resté ferme sursa dernière proposition, ont déclaré les sources.

Les dirigeants syndicaux ont dû faire face aux attentes des membres de la base, qui espéraient que l'USW obtiendrait une augmentation de 25 % sur la durée du nouveau contrat, avec des ajustements en fonction du coût de la viesi l'inflation dépassait l'augmentation annuelle des salaires.

L'opérateur interne moyen d'une raffinerie gagne environ 50 dollars de l'heure.

Le nouveau contrat commencera à remplacer le contrat actuel au fur et à mesure de son adoption dans chaque usine. L'accord actuel a été prolongé sur une base continue de 24 heures, quelques heures seulement avant son expiration à 0h01 le 1er février.

Valeurs associées

CHEVRON
180,740 USD NYSE +0,86%
EXXON MOBIL
149,030 USD NYSE +2,10%
Gaz naturel
3,51 USD NYMEX 0,00%
MARATHON PETRO
203,150 USD NYSE +3,87%
Pétrole Brent
68,14 USD Ice Europ +1,22%
Pétrole WTI
63,51 USD Ice Europ +0,78%
VALERO ENERGY
202,760 USD NYSE +4,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

