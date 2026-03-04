Le syndicat allemand subit un revers lors des élections au comité d'entreprise de l'usine Tesla de Berlin

* IG Metall obtient 13 des 37 sièges

* Le syndicat accuse Tesla d'attiser le sentiment antisyndical

* L'usine berlinoise de Tesla est son seul site de production européen

* Les non-syndiqués sont majoritaires au sein du comité d'entreprise de Tesla

par Rachel More

Le principal syndicat allemanda essuyémercredi un revers lors des élections du comité d'entreprise de l'usine Tesla TSLA.O près de Berlin, ne parvenant pas une fois de plus à obtenir la majorité après une campagne marquée par des joutes oratoires et des actions en justice.

IG Metall, qui s'est battu pour avoir plus d'influence sur la gigafactory de Teslaà Gruenheide,a déclaré avoir obtenu 13 des 37 sièges du comité d'entreprise, laissant la majorité du comité entre les mains de non-syndiqués.

Le vote à l'usine, le seul site de production européen du constructeur américain de voitures électriques, avait commencé lundi. Le comité actuel est également dominé par des membres non syndiqués , IG Metall, qui lutte depuis des années pour de meilleures conditions de travail, détenant 16 des 39 sièges du comité, ce qui signifie une perte réelle de représentation.

Tesla a déclaré que le nouveau comité d'entreprise commencerait ses travaux dans la semaine à venir.

"Malheureusement, cela n'a pas suffi pour obtenir une majorité", a déclaré Laura Arndt, candidate principale d'IG Metall, dans un communiqué. "Nous continuerons à faire tout notre possible au sein du nouveau comité d'entreprise pour apporter des changements pour nous et nos collègues à la Gigafactory."

IG Metall a accusé la direction d'attiser le sentiment antisyndical. Le directeur de l'usine, Andre Thierig, a rétorqué que le syndicat se concentrait uniquement sur l'augmentation du nombre de membres d'IG Metall.

Les comités d'entreprise, élus par le personnel, sont la pierre angulaire des relations de travail en Allemagne, car ils représentent les travailleurs lors des négociations avec la direction.

IG Metall domine les comités des constructeurs automobiles allemands, notamment Volkswagen VOWG_p.DE , BMW BMWG.DE et Mercedes MBGn.DE , mais reste l'outsider chez Tesla, dont le directeur général Elon Musk ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit de critiquer les syndicats. Les tensions ont atteint leur paroxysme en février lorsque Tesla a accusé un syndicaliste d'IG Metall d'avoir enregistré secrètement une réunion du comité d'entreprise et déposé une plainte pénale.

IG Metall a rejeté l'allégation en la qualifiant de "mensonge calculé".