Le sucre brut atteint son plus haut niveau depuis trois semaines, tandis que le cacao progresse également

Les contrats à terme sur le sucre brut à l'ICE ont atteint mercredi leur plus haut niveau depuis trois semaines, soutenus par de nouveaux gains sur les marchés de l'énergie , tandis que les prix du cacao ont également grimpé.

SUCRE

* Le sucre brut SBc1 a progressé de 2,3 % à 14,43 cents la livre à 13h52 GMT après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 8 avril à 14,49 cents.

* La hausse des prix de l'énergie peut entraîner une utilisation accrue de la canne à sucre pour produire de l'éthanol bio, et donc réduire la production de sucre.

* La production de sucre dans la région clé du centre-sud du Brésil au cours de la première quinzaine d'avril devrait avoir chuté de 26,4 % en glissement annuel pour s'établir à 541.000 tonnes métriques, selon une enquête menée par des analystes de S&P Global Commodity Insights publiée mardi.

* L'enquête indique que la production de canne à sucre et d'éthanol devrait avoir augmenté au cours de cette période.

* Le sucre blanc LSUc1 a gagné 1,3 % à 438,50 dollars la tonne.

CACAO

* Le cacao de Londres LCCc2 a progressé de 0,6 % à 2.553 livres la tonne.

* Les négociants ont indiqué que des inquiétudes persistaient quant au fait qu'une pénurie d'engrais et le phénomène climatique El Niño pourraient freiner la production mondiale au cours de la saison 2026/27.

* StoneX a revu à la baisse ses prévisions concernant l'excédent mondial de cacao pour la saison 2026/27, le ramenant à 149.000 tonnes métriques contre une projection précédente de 267.000 tonnes.

* On observe également les premiers signes d'une reprise de la demande après la baisse enregistrée en 2025.

* Le fabricant d'Oreos, Mondelez International , a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et son bénéfice du premier trimestre, grâce à la hausse des prix et à la bonne tenue de la demande pour ses chocolats et ses biscuits.

* Le cacao de New York CCc2 a gagné 0,7 % à 3.405 dollars la tonne.

CAFÉ

* Le café Arabica KCc2 a progressé de 0,7 % à 2,9285 dollars la livre.

* Selon les négociants, la récolte d'arabica au Brésil, premier producteur mondial, devrait s'accélérer le mois prochain et le temps généralement sec devrait favoriser un démarrage précoce.

* Le café robusta LRCc2 a perdu 0,6 % à 3.461 dollars la tonne.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles, met à jour les cours)