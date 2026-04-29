Irak: des pluies hivernales redonnent vie aux mythiques marais mésopotamiens

Un buffle broute de l'herbe dans les marais de Hawizeh, dans le sud de l'Irak le 26 avril 2026 ( AFP / Hussein FALEH )

Un buffle qui mâche une tige, d'autres qui se prélassent, un bateau de pêche qui glisse sur des eaux calmes, parsemées de taches de verdure: les mythiques marais du sud de l'Irak semblent reprendre vie, après des pluies longtemps espérées.

Plusieurs années de sécheresse, imputées au changement climatique et aux barrages situés en amont dans les pays voisins, ont ravagé les marais mésopotamiens, inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco, et alimentés par les fleuves Tigre et Euphrate.

Des pêcheurs naviguent dans les marais de Hawizeh, dans le sud de l'Irak, le 26 avril 2026 ( AFP / Hussein FALEH )

Mais quelques épisodes de précipitations hivernales ont redonné espoir aux habitants de cette zone humide millénaire, riche en biodiversité qui, selon la légende, a abrité le jardin d'Eden biblique.

"La vie reviendra, avec les poissons et le bétail, et les gens auront le sentiment que leur pays et leur avenir ont été restaurés", espère Kazem Kasid, à la barre de sa longue barque de pêche en bois.

Les marais vivent "une renaissance relative", estime le ministère irakien de l'Eau. Il assure que les réservoirs sur le Tigre sont quasiment remplis et s'attend à ce que le niveau de l'Euphrate augmente ces prochains jours si la Syrie libère de l'eau de ses barrages.

Des pêcheurs naviguent dans les marais de Hawizeh, dans le sud de l'Irak, le 26 avril 2026 ( AFP / HUSSEIN FALEH )

Les marais de Hawizeh n'ont pas connu un tel niveau depuis des années, explique le militant écologiste Ahmed Saleh Neema, en ajoutant qu'environ 85% des zones humides sont désormais submergées, même si la profondeur de l'eau doit encore augmenter.

"C'est une bonne chose. Cela signifie que les marais ne s'assécheront pas" au cours de l'été, quand les températures atteignent 50°C.