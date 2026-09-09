Le succès inattendu de “The Polygamist” contribue à dynamiser l'offre de Netflix Afrique du Sud

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* Un film zoulou a totalisé 28 millions de vues et s'est classé dans le top 10 de 62 pays

* Le personnage incarné par l'acteur S'dumo Mtshali incarne la masculinité toxique

* Netflix indique que 300 titres sud-africains ont été diffusés depuis 2016

* Des suites sont prévues pour Blood Legacy et Seriously Single Too

par Tim Cocks

Le succès du film en zoulou “The Polygamist”, qui a surpris ses créateurs et ses acteurs en devenant un succès mondial, a donné un nouvel élan à une série de nouvelles séries et de nouveaux films Netflix qui sortiront prochainement en Afrique du Sud, ont déclaré mercredi des responsables de la société.

Lors d’un événement marquant les dix ans de présence du service de streaming en Afrique du Sud, les dirigeants de Netflix ont annoncé des suites aux séries populaires “Blood Legacy”, “Seriously Single Too” et “Another Disaster Holiday”, qui seront toutes diffusées avant la fin de l’année.

L’engouement de l’Afrique du Sud, et du monde entier, pour la télé-réalité sera également comblé par les nouvelles émissions “Love is Blind: South Africa” et le docu-soap sur les mariages “Stars & Vows”.

Ben Amadasun, vice-président de Netflix pour le Moyen-Orient et l’Afrique, a déclaré aux participants que plus de 300 titres sud-africains avaient été diffusés depuis le lancement du service dans le pays en 2016, soutenant ainsi 8.000 emplois au sein d’une trentaine de sociétés de production locales.

“THE POLYGAMIST” FAIT UNE ENTRÉE FRACASSANTE DANS LE TOP 10 DE NETFLIX

La principale raison de se réjouir était le succès de “The Polygamist”, nominé aux Golden Globes. Amadasun a indiqué que la série figurait dans le top 10 des titres Netflix dans 62 pays pendant sept semaines consécutives. Diffusée en juin, elle a depuis totalisé près de 28 millions de visionnages.

L’intrigue s’articule autour de Jonasi Gomora, qui, issu d’un township pauvre, s’élève pour devenir un dirigeant bancaire puissant et charismatique, et de sa femme, Joyce, qu’il trompe sans cesse tout en ayant des enfants avec plusieurs femmes plus jeunes — et à qui il cache également un mariage antérieur mais toujours en vigueur.

“Je n’ai jamais voulu que les gens apprécient ce personnage, même un tout petit peu”, a déclaré l’acteur sud-africain S’dumo Mtshali à Reuters lors d’une interview. Il a expliqué que pour incarner ce personnage, “j’ai dû être vraiment honnête avec moi-même en tant que personne, en tant qu’homme”. Il s’est également penché sur de nombreux scandales d’abus sexuels impliquant des personnalités publiques.

Cette telenovela, adaptée d’un roman de 2012 de l’auteure zimbabwéenne Sue Nyathi, explore des thèmes africains tels que les dynamiques familiales complexes, le patriarcat, la polygamie et la manière dont les normes coloniales occidentales ont déformé et érodé les valeurs traditionnelles.

Mais Gomora incarne également un mélange de cruauté, de masculinité toxique et de sentiment de droit acquis vis-à-vis des femmes, reconnaissable à travers les cultures et les époques, des héros de la Grèce antique et des rois médiévaux à certains politiciens et célébrités contemporains.

“Ce personnage, ce sont nos dirigeants, nos hommes politiques, nos patrons, notre oncle, nos pères. Il est… le miroir noir”, a déclaré Mtshali.

C’est peut-être pour cela que la série a trouvé un écho dans le monde entier.

“Voir l’engouement de tout le monde, partout. Ce fut une expérience incroyable, vraiment incroyable… Je n’en reviens toujours pas”, a déclaré à Reuters la productrice exécutive et co-réalisatrice Gugulethu Zuma-Ncube lors d’une interview.

“L’histoire… était spécifique et culturellement authentique… mais je pense que tout le monde pouvait s’identifier aux thèmes plus généraux”, a-t-elle ajouté.