Le streaming capte près de la moitié des téléspectateurs américains en décembre grâce à l'engouement pour "Stranger Things"

Les services de streaming ont capté près de la moitié de l'audience totale de la télévision aux États-Unis en décembre, grâce aux matchs de Netflix en NFL le jour de Noël et à la dernière saison très attendue de "Stranger Things", a rapporté mardi la société de mesure d'audience Nielsen.

Avec un record de 47,5% de l'utilisation totale de la télévision aux États-Unis, y compris un nombre stupéfiant de 55,1 milliards de minutes de visionnage le jour de Noël, les services de streaming ont cimenté leur domination sur la diffusion et le câble, a déclaré Nielsen dans son rapport mensuel, The Gauge.

YouTube de Google GOOGL.O a représenté à lui seul 12,7 % de l'ensemble des émissions télévisées le mois dernier, soit la plus grande part d'audience pour un service de diffusion en continu.

Ces données reflètent la transformation en cours de l'industrie de la télévision, les téléspectateurs étant de plus en plus attirés par les contenus à la demande et les sports en direct migrant vers les plateformes numériques.

Rien que le jour de Noël, le streaming a représenté 54 % de l'ensemble de l'utilisation de la télévision, soit la plus grande part d'audience jamais enregistrée pour une seule journée dans cette catégorie.

Les deux matchs de la NFL sur Netflix NFLX.O , les nouveaux épisodes de "Stranger Things" et le match tardif de la NFL sur Amazon AMZN.O Prime Video se sont combinés pour propulser la demande.

L'audience de Netflix a augmenté de 10 % par rapport à novembre, et "Stranger Things" a généré plus de 15 milliards de minutes de visionnage, devenant ainsi le titre de streaming le plus regardé en décembre.

Selon Nielsen, la radiodiffusion a représenté 21,4 % de l'audience télévisuelle en décembre, contre 20,2 % pour le câble.

Cette évolution favorise la consolidation du secteur, Netflix ayant fait une offre de 82,7 milliards de dollars pour acquérir le studio et les actifs de streaming de Warner Bros Discovery WBD.O .