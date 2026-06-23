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Le statut de l'Indonésie parmi les marchés émergents est en jeu alors que la décision de MSCI approche
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 09:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* MSCI a soulevé des préoccupations en matière de transparence et a mis en garde contre une dégradation de la notation en janvier

* Les inquiétudes concernant le flottant et l'opacité des données sur l'actionnariat persistent

* La décision de MSCI pourrait entraîner de nouvelles sorties de capitaux

Le fournisseur mondial d’indices MSCI s’apprête à décider mardi si l’Indonésie conserve son statut de marché émergent ou s’oriente vers un déclassement, une décision qui pourrait accélérer les sorties de capitaux du marché boursier le moins performant au monde.

Cette annonce revêt une importance particulière car elle orientera des milliards de fonds passifs qui répliquent les indices MSCI et pourrait soit redynamiser, soit assombrir un marché qui est passé du statut de "chouchou" à celui de "boulet" .

Les analystes s’attendent à ce que les récentes réformes de Jakarta , notamment les mesures visant à augmenter les niveaux de flottant, suffisent à éviter une rétrogradation brutale. Ils ont également été rassurés par la mise à jour de MSCI de la semaine dernière , qui ne contenait aucune critique générale.

Pour autant, la décision de mardi, attendue après la clôture des marchés américains, pourrait n’apporter ni clarté ni soulagement. Les investisseurs resteront tout aussi attentifs à tout signe indiquant que MSCI lèverait le gel sur l’intégration des actions indonésiennes dans ses indices.

Selon Goldman Sachs, une dégradation de la notation pourrait entraîner jusqu’à 13 milliards de dollars de sorties de capitaux des actions indonésiennes, alors que la capitalisation boursière est déjà passée de plus de 900 milliards de dollars en janvier à 601 milliards de dollars.

Les actifs indonésiens sont en difficulté depuis janvier , lorsque MSCI a gelé l’intégration des actions du pays dans ses indices et menacé de les rétrograder au statut de "marché frontalier", invoquant l’opacité de la structure de l’actionnariat, la faible visibilité du flottant et le manque de fiabilité des données de transactions.

Parallèlement, l’inquiétude des investisseurs n’a cessé de croître face au programme populiste du président Prabowo Subianto, qui a contribué à faire chuter la roupie à des niveaux historiquement bas et a rendu le contexte général d’investissement particulièrement fragile.

L’indice boursier de référence de Jakarta, l’ .JKSE , a chuté de 30% cette année, ce qui en fait le marché boursier le moins performant au monde, les investisseurs étrangers ayant vendu, en termes nets, pour 3,89 milliards de dollars d’actions indonésiennes en 2026.

"La possibilité d’une dégradation de la note est très clairement annoncée et je suis sûr que la plupart des investisseurs en ont tenu compte dans leurs plans et ont décidé, s’ils sont des gestionnaires actifs, s’ils sont à l’aise avec ce risque", a déclaré Cameron Systermans, responsable des actifs multiples pour l’Asie chez Mercer Investments à Tokyo.

"Parfois, ces décisions de MSCI… peuvent traîner en longueur pendant des années."

MSCI a toutefois noté la semaine dernière qu’il existait des signes persistants de transactions coordonnées faussant la formation des prix, ainsi qu’un manque d’informations détaillées sur le marché en anglais.

Les agences de notation Moody’s et Fitch ont abaissé plus tôt cette année leurs perspectives de notation de la dette de l’Indonésie à "négative", invoquant une baisse de la crédibilité des décideurs politiques.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/06/2026 à 09:07:28.

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