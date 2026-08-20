Le soulagement sur le marché obligataire s'estompe, les actions reculent alors que les investisseurs remettent en question les mesures de sauvetage du Trésor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix, ajout d'un commentaire d'un investisseur au paragraphe 9 et insertion d'un graphique)

* Le Trésor américain double ses rachats d'obligations à long terme

* Les analystes et les investisseurs restent préoccupés par l'augmentation de la dette publique

* Les actions reculent, les cours du pétrole progressent

par Niket Nishant et Rae Wee

Les obligations d'État américaines ont subi une vague de ventes jeudi, après un bref répit, ce qui a de nouveau fait grimper les taux et maintenu les actions sous pression, les investisseurs se demandant si les mesures de soutien du Trésor américain apporteraient un soulagement durable.

Le rendement de l’ US30YT=RR des obligations d’État américaines à 30 ans a augmenté de 2,74 points de base pour s’établir à 5,2214 %, après avoir chuté à 5,1765 % plus tôt dans la journée, au lendemain de l’engagement pris par le Trésor de racheter davantage de titres à long terme. Les rendements évoluent à l’inverse des prix.

Ces évolutions étaient suivies de près afin d'évaluer la confiance des marchés dans la capacité du Trésor américain à endiguer une chute qui a provoqué des ondes de choc dans de nombreuses classes d'actifs.

L’indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a reculé pendant quatre séances consécutives, sa plus longue série de baisses depuis mars, avant d’enregistrer une hausse de 0,30 % jeudi.

« L’annonce de ce rachat est davantage un pansement qu’une panacée. Mais elle rappelle que le département du Trésor est attentif et fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher les taux de grimper trop haut trop vite », a déclaré Lawrence Gillum, stratège en chef des titres à revenu fixe chez LPL Financial.

Le rendement de référence à 10 ans ( US10YT=RR ) a progressé de 2,33 points de base à 4,6763 %, après une baisse de 5 points de base mercredi. Les rendements des obligations d'État allemandes et japonaises ont toutefois reculé.

LE SENTIMENT NÉGATIF PÈSE SUR LES ACTIONS

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,17 % et les contrats à terme sur le S&P 500 EScv1 sont restés stables. La hausse des rendements obligataires exerce généralement une pression sur les actions. La hausse des cours du pétrole a également pesé sur le moral des investisseurs. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 2,54 % à93,95 dollars le baril, les perturbations dans le détroit d’Ormuz ne montrant guère de signes d’apaisement. O/R

« On arrive à un point où les stocks risquent de poser problème », a déclaré Tom Samuelson, directeur des investissements chez Vineyard Global Advisors. Les stocks américains de carburants distillés, notamment le diesel et le fioul domestique, ont baissé pendant trois semaines consécutives . Les stocks de brut et d’essence ont toutefois augmenté la semaine dernière.

Les contrats à terme indexés sur l’indice Nasdaq 100, à forte composante technologique NQcv1 , ont toutefois légèrement progressé de 0,11 %, soutenus en partie par l’optimisme autour de l’IA.

« Les entreprises technologiques font preuve d’une vision à court terme en s’inquiétant de l’évolution de la courbe des taux. Les fondamentaux de l’IA continuent de progresser quoi qu’il arrive », a déclaré Marta Norton, stratège en chef des investissements chez Empower, un prestataire de services de retraite et de gestion de patrimoine.

Les entreprises technologiques ne peuvent pas se permettre de réduire leurs dépenses en matière d’IA, compte tenu de l’impact potentiel sur leurs activités si elles prenaient du retard, une dynamique qui pourrait limiter l’impact des turbulences du marché obligataire sur les valeurs liées à l’IA, a-t-elle ajouté.

Sur les marchés des changes, l'euro EUR=EBS a progressé de 0,16 % à 1,1695 dollar, atteignant son plus haut niveau depuis mai. Le yen JPY=EBS s'est affaibli de 0,21 % à 158,50.

L’indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à six devises majeures, a reculé de 0,14 % à 98,70. Le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, publié mercredi, a montré que les inquiétudes concernant l'inflation s'étaient accentuées, « plusieurs » responsables politiques semblant prêts à relever les taux d'intérêt et « nombreux » estimant qu'une hausse des coûts d'emprunt serait nécessaire si l'inflation ne redescendait pas vers l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale.