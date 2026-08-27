Le souhait de Rupert Murdoch de fusionner à nouveau Fox Corp et News Corp « pourrait se concrétiser à l'avenir », comme le montrent des documents judiciaires et une vidéo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'avocat de Lachlan Murdoch indique que des discussions en vue d'une fusion pourraient avoir lieu à l'avenir

* Une tentative de fusion en 2022 a échoué après le refus des investisseurs, selon des documents judiciaires

* La société issue de la fusion aurait regroupé Fox News, le Wall Street Journal et le New York Post

(Reformulation du titre et du premier paragraphe pour préciser à quel moment Murdoch a manifesté son intérêt, et ajout des variations du cours des actions de Fox Corp et News Corp au paragraphe 6)

Le souhait de longue date de Rupert Murdoch de réunir ses sociétés Fox Corp FOXA.O et News Corp NWSA.O pourrait se concrétiser par une éventuelle fusion qui associerait une chaîne de télévision à un vaste réseau d’information, consolidant ainsi le contrôle de la famille sur un empire plus restreint, comme le montrent des documents judiciaires et une vidéo.

Des discussions concernant une éventuelle refusion ont été révélées au cours des dernières semaines dans des documents judiciaires rendus publics et dans le témoignage d’un avocat lié à une saga de succession familiale qui a débuté en 2023. Le magistrat chargé de l’affaire a rendu publiques ces conclusions fin juillet.

Celles-ci ont montré qu’en 2022, Rupert Murdoch, alors président de Fox Corp et de News Corp, s’était intéressé à la fusion des deux sociétés après les avoir scindées moins de dix ans auparavant.

Murdoch a rédigé une lettre adressée aux deux conseils d’administration, dans laquelle il précisait que la fiducie familiale ne « voterait en faveur d’aucune autre vente, fusion ou transaction similaire impliquant l’une ou l’autre des sociétés ». Après qu’un représentant d’Elisabeth, la fille de Murdoch, eut remis en cause cette refusion, Rupert lui a envoyé un SMS dans lequel il menaçait de « faire passer le projet de force… si nécessaire ». La fusion a échoué face au refus des investisseurs, mais des procédures judiciaires menées en juin indiquent que Murdoch pourrait tenter une nouvelle fois de la mener à bien. Lors d’une audience visant à déterminer si les témoignages devant le tribunal devaient être rendus publics, un avocat de Lachlan Murdoch a fait valoir que toute discussion relative à la fusion devait être classée confidentielle ou expurgée, car il s’agit de « quelque chose qui pourrait encore se produire à l’avenir ». Fox Corp et News Corp ont refusé de commenter. L'action Fox a chuté de 2,9 % tandis que celle de News Corp a progressé de 1,5 % à la suite de l'article de Reuters.

Une fusion rassemblerait ce qui reste de l’empire médiatique déclinant de Murdoch. Elle réunirait un éventail d’activités disparates dans les domaines de la télévision, de la presse écrite et du streaming, notamment Fox News, la chaîne Fox qui diffuse les matchs de la NFL, le Wall Street Journal, le Sun et le New York Post. Fox, dirigée par Lachlan Murdoch, a conclu en juin un accord de 22 milliards de dollars pour acquérir la plateforme de streaming Roku ROKU.O , ce qui lui donne accès à plus de 100 millions de foyers dans le but d’atteindre davantage d’audiences numériques alors que la télévision perd du terrain.

Murdoch a scindé son empire en deux après qu’un scandale de piratage au sein de ses journaux britanniques en 2013 eut menacé son entreprise. Murdoch et son fils James Murdoch ont présenté leurs excuses à une commission parlementaire britannique après qu’il eut été révélé qu’un de ses tabloïds avait piraté le téléphone portable de Milly Dowler, une écolière assassinée. Murdoch a séparé l’activité télévisuelle, plus lucrative et en pleine croissance, de son empire de la presse écrite en déclin, et les investisseurs ont fait grimper la valeur des deux entités.

Les conclusions du tribunal ont été rendues publiques après que plusieurs organes de presse, dont Reuters, eurent demandé au commissaire aux successions chargé de l’affaire de rendre publics les actes de procédure.

Ce conflit familial houleux a débuté en décembre 2023, lorsque le magnat des médias, alors âgé de 93 ans, a décidé de modifier la fiducie familiale afin de confier le contrôle effectif de Fox et de News Corp à son fils aîné, Lachlan, écartant ainsi trois de ses enfants: Prudence MacLeod, Elisabeth et James. Les enfants ont poursuivi leur père en justice, mais ont conclu un accord à l’amiable l’année dernière après deux ans de bataille. Lachlan est devenu l’héritier de l’empire de son père, tandis que les trois enfants ont reçu chacun 1,1 milliard de dollars dans le cadre d’un accord qui a dissous leurs participations dans la fiducie familiale contrôlant les sociétés de Murdoch. Les détails de ce drame successoral avaient été révélés pour la première fois l’année dernière par le New York Times Magazine, mais les conclusions rendues en juillet par le tribunal du Nevada ont donné lieu à de nouveaux commentaires de la part de Rupert Murdoch.

Lorsqu’un représentant de la famille a remis en question sa motivation à consolider davantage son contrôle sur les entreprises, Rupert Murdoch a répondu: « Désolé, Richard! C’est une entreprise dirigée par la famille depuis 70 ans », avant d’ajouter: « Ce serait un désastre, au moins pour les États-Unis et l’Australie, si ces actifs tombaient entre de mauvaises mains. »