Le sort de Thames Water repose entre les mains de Burnham alors que les fonds s'épuisent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Thames Water sera à court de liquidités au quatrième trimestre

* Les créanciers sont prêts à apporter davantage de liquidités

* Tout nouvel investissement dépendra de l'approche du nouveau Premier ministre, Burnham

* Burnham a déjà déclaré que Thames devrait être une entreprise publique

(Ajout d'une citation de Burnham au paragraphe 9, et de détails supplémentaires sur la situation financière de l'entreprise aux paragraphes 15 à 17) par Sarah Young

L'avenir de Thames Water repose désormais sur les décisions que prendra le futur Premier ministre britannique Andy Burnham, a déclaré mercredi son directeur général, le plus grand distributeur d'eau du pays ayant averti qu'il pourrait se retrouver à court de liquidités d'ici novembre à moins que les créanciers n'injectent davantage de fonds.

Ce service public, qui dessert 16 millions de clients à Londres et dans le sud de l’Angleterre, est devenu le symbole le plus évident de l’échec perçu du secteur de l’eau privatisé en Grande-Bretagne et fait face depuis des années à des critiques concernant la pollution par les eaux usées, un manque d’investissement et une dette qui a grimpé à environ 20 milliards de livres sterling (26,77 milliards de dollars).

Le directeur général, Chris Weston, a déclaré à Reuters qu’un groupe de créanciers souhaitant acquérir Thames Water était disposé à apporter des fonds supplémentaires pour aider l’entreprise à éviter une crise de liquidités, mais qu’il souhaitait obtenir des éclaircissements sur la position du nouveau gouvernement avant de s’engager davantage.

“Les créanciers veulent connaître l’avis du nouveau gouvernement avant d’aller plus loin”, a déclaré mercredi le directeur général Chris Weston à Reuters.

Burnham, qui deviendra le nouveau Premier ministre britannique d’ici quelques jours, a précédemment fait valoir que la propriété publique constituait la meilleure option pour Thames Water, laissant entrevoir la possibilité que l’entreprise puisse à terme être replacée sous contrôle de l’État.

Un groupe de créanciers de premier plan, comprenant notamment Invesco, Elliott Management et Silver Point Capital, s’efforce depuis des mois d’obtenir le soutien du gouvernement afin de maintenir l’entreprise dans le secteur privé.

Sans un plan de sauvetage soutenu par les créanciers, Thames Water pourrait être placée sous le régime d’administration spéciale du gouvernement, une forme de nationalisation temporaire visant à garantir la continuité des services.

LE COÛT DE L'ÉCHEC

Les détracteurs affirment que les anciens propriétaires de Thames Water ont prélevé des dividendes tout en laissant l’entreprise s’endetter excessivement, l’empêchant ainsi d’investir dans la modernisation de son réseau vieillissant.

Sous la houlette de Macquarie, de 2006 à 2017, Thames Water a versé à ses investisseurs 2,7 milliards de livres de dividendes tandis que sa dette triplait pour atteindre près de 11 milliards de livres, une période que de nombreux commentateurs considèrent aujourd’hui comme responsable de l’effondrement des finances de l’entreprise.

Burnham s’est toujours montré très critique envers ce secteur, déclarant au Guardian en juin que l’eau était un secteur où “les actionnaires ne peuvent jamais perdre et les contribuables ne gagnent jamais”.

L'actuel gouvernement travailliste dirigé par Keir Starmer a déjà entamé une refonte de la réglementation du secteur de l'eau afin de remédier aux défaillances environnementales et au sous-investissement chronique, mais l'arrivée de Burnham soulève des questions quant à savoir si Thames Water restera finalement entre des mains privées.

Toute transition vers une propriété publique pourrait s’avérer coûteuse pour le gouvernement, alourdissant potentiellement les finances publiques britanniques, déjà mises à rude épreuve, de la dette de Thames Water. Elle risque également d’entraîner des pertes pour les investisseurs et les créanciers.

Weston a déclaré que l’accord de sauvetage conclu avec les créanciers restait une option viable, bien que les discussions durent depuis un an, soit bien plus longtemps que ce que tout le monde avait prévu.

“Cela peut tout à fait déboucher sur une solution dictée par le marché”, a-t-il déclaré.

“Je pense que tant que tout le monde aura confiance dans l’avancement du processus, les liquidités ne manqueront pas.”

LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES SOUS EXAMEN

Parmi les points d’achoppement figure la demande du groupe de créanciers d’obtenir une clémence concernant les centaines de millions de livres sterling d’ amendes environnementales dont Thames Water reste redevable.

Lors de la publication de ses résultats mercredi, Thames Water a indiqué que la pollution par les eaux usées avait baissé de 18% au cours des 12 mois clos fin mars, tandis que son bénéfice sous-jacent après impôts s’est établi à 204 millions de livres, contre 13 millions l’année dernière. Le chiffre d’affaires a progressé de 39%, porté par la hausse des factures des clients.

Les coûts liés au service de la dette ont augmenté de 12% pour atteindre 970 millions de livres sterling.

Le plan de recapitalisation à l’étude prévoit l’annulation de 9,4 milliards de livres sterling de dette, dont une partie de la dette des créanciers de premier rang et la majeure partie de la dette de rang inférieur, ainsi qu’un apport de 3,35 milliards de livres sterling de nouveaux capitaux propres.

(1 dollar = 0,7470 livre)