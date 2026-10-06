Le Slip Français poursuit sa remontée après des ventes jugées rassurantes

Le Slip Français surperforme la Bourse de Paris mardi matin dans le sillage de la publication de chiffres d'activité à neuf mois jugés rassurants, surtout au vu de l'environnement difficile qui caractérise le secteur de la consommation à l'heure actuelle.

Vers 10h30, le titre du groupe textile gagne 3,3% à 13,30 euros dans des volumes atteignant déjà près de 60% de leur moyenne quotidienne des 4 dernières séances, alors que le CAC Small gagne 0,6% au même moment. Il revient ainsi à des plus hauts depuis la fin août.

Le fabricant de sous-vêtements a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros à la fin septembre, en hausse de 12% sur un an à périmètre comparable.

Les analystes de TP ICAP Midcap, qui visaient une croissance de l'ordre de 10%, saluent une publication plus que rassurante.

"S'il est trop tôt pour s'emballer, la trajectoire de croissance reste intacte dans un environnement compliqué", commente Florent Thy-tine, l'analyste en charge du dossier, qui affiche une recommandation d'achat assortie d'un objectif de cours de 18 euros.

"Le groupe a probablement profité d'une hausse de sa notoriété grâce à l'introduction en Bourse, d'une bonne performance des soldes et a acquis plus de 95 000 nouveaux clients depuis le début d'année", relève-t-il.

Objectifs confirmés

"Le Slip" souligne que sa croissance sur les neuf premiers mois de l'exercice a été principalement portée par le digital, qui affiche une progression de 18%, notamment grâce à la bonne dynamique de son site Internet. Le numérique représente désormais 87% de son chiffre d'affaires, contre 82% un an plus tôt.

Dans son communiqué, le chantre du "Made in France" rappelle que ce métier constitue un pilier central de la transformation de son modèle compte tenu de son potentiel de croissance et de son effet favorable sur les marges.

Les ventes de sa division B2B de fabrication de vêtements en marque blanche ont par ailleurs bondi pour atteindre 210 000 euros sur le 3e trimestre, contre 20 000 euros un an plus tôt.

"L'activité devrait encore accélérer dans les prochains mois avec la signature du partenariat avec Kymono", assure-t-on chez TP ICAP.

Le groupe a également confirmé ses objectifs, à commencer par un doublement de son chiffre d'affaires annuel 2025 d'ici 2030, pour une marge d'exploitation supérieure à 10% à moyen terme (3 à 5 ans).

Il a prévu de publier ses résultats semestriels mardi prochain, avant l'ouverture des marchés.

Le titre, qui avait perdu 39% dans les deux mois ayant suivi les pics atteints après son IPO, a rebondi de 43% sur le mois écoulé.