Trafic de drogues entre prison de Meaux et Californie : 21 suspects renvoyés en correctionnelle

Trafic de drogues entre prison de Meaux et Californie : 21 suspects renvoyés en correctionnelle ( AFP / )

Gestion depuis la prison de Meaux en Seine-et-Marne, livreur séquestré en banlieue, ponte interpellé en Thaïlande, approvisionnement aux États-Unis et aux Pays-Bas: voici la cartographie d'un réseau de trafic de drogues aux 21 suspects renvoyés en correctionnelle à Paris en 2027

Tout part d'une plateforme en ligne dans les radars des enquêteurs dès 2024, selon une source proche du dossier.

Derrière le logo d'un gorille renfrogné, casquette sur la tête et joint aux lèvres, ce canal permet promotion, commande et livraison de stupéfiants en Île-de-France entre 2023 et les principales arrestations en 2025.

À l'époque, il suffit de se connecter via Telegram, par exemple, à FrappeIDF94 pour le cannabis (frappe en argot) ou FrappeIDFCoco75, pour la cocaïne.

Trois détenus, Théo S., Nadjib B. et Youssef-Amine G., tombés pour d'autres affaires de stups, sont soupçonnés d'avoir géré ce business illicite depuis la prison de Meaux.

Des téléphones mobiles et des relevés comptables succincts, avec des sommes à six chiffres griffonnées, seront retrouvés lors de fouilles de leurs cellules.

"Kilo à 2.250 euros"

Les noms de codes de livraisons en région parisienne sont des clins d'œil, tel Parloir 77, comme le département de Seine-et-Marne où se trouve Meaux. Me Yanis Ariouat, avocat de Nadjib B., n'a pas souhaité "faire de commentaire".

Les affaires tournent avec cinq à dix livraisons par soir, en moyenne, avec un minimum par commande de 100 euros. Sans oublier, parfois, des promos comme "tous les kilos à 2.250 euros", payables en espèces ou cryptomonnaies.

Les bénéfices annuels sont estimés entre 1,1 et 1,6 million d'euros. Avec un ruissellement en fonction du rang de chacun. Loin de la prison de Meaux, il y a la designeuse de la plateforme, qui se plaint aux enquêteurs de... voir ses visuels "enlaidis" par d'autres administrateurs.

"Ma cliente a assumé un rôle parfaitement périphérique et a vécu une incarcération violente", estime Marie Violleau, son avocate, qui "espère que les prévenus seront traités équitablement et non comme des instruments de communication de politique pénale".

La main d'œuvre, parfois recrutée sur Snapchat, est chargée du conditionnement, comme remplir 140 pots de résine de cannabis pour 200 euros. Il faut aussi récupérer des espèces et les convertir en achats alimentaires ou cadeaux pour la compagne d'un des cerveaux incarcéré. Me Anaïs Gallanti, avocate de cette dernière petite main présumée, n'a pas souhaité "faire de commentaire à ce stade".

Notice d'Interpol

Sur ce marché, les prix varient en fonction de la provenance, avec du cannabis et ses dérivés venant des Pays-Bas (Amnesia pro) ou des États-Unis (Cali foudre, pour Californie).

Pour la drogue venue des États-Unis, Sinbad M. et Quincy B. font figure d'envoyés spéciaux sur la côte Ouest. Le premier y aurait écumé les conventions autour du cannabis pour trouver des fournisseurs ou sondé le marché noir. Son avocat, Me Jean-Marc Fédida, n'a pas souhaité "faire de commentaire".

Des mules acheminent la drogue par avion ou bien des colis sont expédiés avec de faux bordereaux. Parfois la douane intercepte des envois, intraçables, et les esprits s'échauffent.

Quincy B. aurait ainsi commandité début 2025 l'enlèvement d'un livreur de Fedex. Dans la combine et accusé d'escamoter des colis, ce coursier est menacé d'avoir un doigt tranché ou de finir dans la Seine. Faute d'être confondu, il est relâché au matin à Bagneux (Hauts-de-Seine), avec quelques douleurs au dos et aux cervicales.

Les voyages s'arrêteront début 2026 pour Quincy B., visé par une notice rouge d'Interpol et interpellé en Thaïlande. Son avocat, Me Tarek Koraitem, n'a pas voulu s'exprimer "à ce stade de la procédure".

C'est le dernier gros poisson à finir dans les filets des enquêteurs, qui ont décrypté les téléphones clandestins et les alias comme Hannibal Lecteur (jeu de mots sur Hannibal Lecter, le personnage de méchant du film "Le Silence des agneaux").

Les mis en cause se retrouveront pour une douzaine d'après-midi d'audiences en correctionnelle du 5 au 22 janvier 2027.