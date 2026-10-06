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Bardella conteste à nouveau "formellement" les éléments d'authentification de Mediapart
information fournie par AFP 06/10/2026 à 12:28

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Le président du RN Jordan Bardella à Paris le 18 septembre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le président du RN Jordan Bardella à Paris le 18 septembre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le président du RN Jordan Bardella a réitéré mardi sur un ton offensif qu'il contestait "formellement" les divulgations par Mediapart de messages antisémites qui lui sont attribués, tout en assurant ne pas "poser un genou à terre".

"J'imagine que vous auriez adoré me voir poser le genou à terre, mais c'est très mal me connaître", a répondu le président du RN à une question de Mediapart lors d'une conférence de presse sur les grandes lignes budgétaires du programme présidentiel de Marine Le Pen qui était assise à ses côtés.

"Je conteste d'abord formellement vos accusations. Je conteste vos preuves et je conteste vos sources", a-t-il ajouté sur le même ton, rejetant à nouveau les informations de Mediapart publiées il y a une semaine sur des messages datant de 2013, sans apporter de nouveaux éléments, mais en donnant rendez-vous "devant les tribunaux".

Après avoir déposé plainte pour diffamation, le président du RN a affirmé "examiner de nouvelles suites judiciaires à donner au second article" paru jeudi dernier qui contenait une extraction de ces messages par Meta, maison-mère de Facebook, le 16 août, certifiée par huissier le 29 septembre.

Jordan Bardella a assuré "ne pas avoir Facebook" actuellement et être lui-même par conséquent dans l'incapacité de "demander l'extraction de conversations" sur ce réseau social.

"Je n'utilise plus Facebook depuis très longtemps", a-t-il expliqué. "J'ai une page qui est gérée par le service de communication du parti, mais je n'ai pas de compte Facebook", a-t-il insisté.

gbh-arz/hr/mpm

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