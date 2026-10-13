Le Slip Français confirme ses ambitions, le marché reste prudent

La nette amélioration des marges a permis au groupe d'atteindre l'équilibre sur les six premiers mois de l'année, malgré un recul de son chiffre d'affaires. Toutefois, depuis la fin du premier semestre, la dynamique commerciale s'est accélérée, confortant ses ambitions à l'horizon 2030. Les investisseurs se montrent malgré tout peu enthousiastes : peu avant 10h30, le titre reculait de 1,1% à la Bourse de Paris, autour des 12,7 euros.

Le Slip Français a dégagé un résultat net positif de 2 000 euros au premier semestre 2026, contre une perte de 133 000 euros un an auparavant. Le groupe atteint ainsi pour la première fois l'équilibre dès le premier semestre, grâce notamment à l'amélioration de ses marges et à l'optimisation de son réseau de distribution.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 9,1 millions d'euros, en baisse de 5% sur un an, mais en progression de 3% à nombre de points de vente constant. Cette évolution reflète la fermeture volontaire de boutiques au profit du canal digital, dont les ventes ont augmenté de 16% et représentent désormais 88% de l'activité.

La marge brute a progressé de 9%, à 5,8 MEUR, pour atteindre 64% du chiffre d'affaires, contre 56% un an plus tôt, tirée par un mix de distribution plus favorable et par les gains de productivité liés à l'augmentation des volumes fabriqués en interne. La marge d'exploitation a, quant à elle, augmenté de 23%, à 4,5 MEUR.

Rentabilité atteinte dès le 1er semestre

L'EBITDA a légèrement progressé de 1%, à 475 000 euros, avec une marge de 5,2%, contre 5% un an plus tôt. Les gains de rentabilité ont notamment été réinvestis dans le renforcement des capacités industrielles, les recrutements et les dépenses marketing, assure le groupe.

"En 15 ans, nous n'avions jamais réussi à atteindre une rentabilité dès le 1er semestre. L'intégration verticale Marque et Outil de Production nous permet de ne plus dépendre des performances de fin d'année pour atteindre l'équilibre", a souligné Guillaume Gibault, le PDG.

Au 30 juin 2026, la trésorerie du groupe atteignait 4,6 MEUR, dont 1,7 MEUR de financements levés en amont de son introduction en Bourse. Les investissements du semestre se sont élevés à 0,4 MEUR, principalement consacrés aux équipements industriels.

Enfin, la dynamique commerciale s'est accélérée au troisième trimestre, avec une croissance de 32% du chiffre d'affaires. Sur les neuf premiers mois de 2026, les ventes ont atteint 14 MEUR, en hausse de 12% à périmètre comparable. Le canal digital a progressé de 18% sur cette période, tandis que le nombre de nouveaux clients acquis depuis le début de l'année a augmenté de 40%, à plus de 95 000.

Pour la suite de l'exercice, Le Slip Français entend bénéficier de la saisonnalité favorable des ventes de fin d'année et poursuivre le développement de ses capacités de production. Le groupe confirme l'ensemble des objectifs présentés lors de son introduction en Bourse, à savoir un doublement de son chiffre d'affaires 2025 d'ici 2030, une marge d'exploitation supérieure à 10% à moyen terme, soit trois à cinq ans, ainsi que la création de trois nouvelles cellules industrielles et le développement de cinq catégories supplémentaires de produits d'ici 2030.

TP ICAP reste à l'achat

Réagissant à cette publication, Florent Thy-tine, l'analyste en charge du dossier chez TP ICAP Midcap, confirme son conseil "achat" sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 18,1 EUR. Le bureau d'études juge les résultats semestriels "satisfaisants", malgré le recul de 5% du chiffre d'affaires. Il souligne la résistance de la rentabilité, soutenue par l'amélioration de la marge brute grâce à l'intégration de Bonne Nouvelle et à la progression du poids du digital dans les ventes.

L'analyste considère ses prévisions particulièrement prudentes, celles-ci supposant un second semestre équivalent au premier alors que l'activité du groupe est traditionnellement plus contributrice en fin d'année. Cette prudence lui paraît d'autant plus marquée que le troisième trimestre affiche une croissance de 32% à périmètre comparable.

Le courtier maintient néanmoins ses estimations à ce stade, tout en envisageant de les relever si les ventes du Black Friday se révèlent bien orientées.