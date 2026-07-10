Le Slip Français attire les particuliers dans son introduction en Bourse

Le Slip Français fait part du succès de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris, une opération sursouscrite à hauteur de 1,15 fois, pour une demande totale de 13 MEUR, dont 8,11 MEUR souscrits dans le cadre du placement global et 5,64 MEUR souscrits dans le cadre de l'offre à prix ferme.

"Cette introduction en Bourse citoyenne, unique pour une PME du textile Made in France, incarne un mouvement populaire derrière un projet industriel de création de valeur économique, sociale et environnementale", affirme la société, qui revendique, grâce à cette opération, plus de 7 250 actionnaires particuliers.

Le montant brut total alloué de l'opération s'établit à 13 MEUR (dont 5 MEUR d'augmentation de capital et 8 MEUR de cession), après exercice partiel de la clause d'extension à hauteur de 1 MEUR. L'option de surallocation et la période de stabilisation ne seront pas mises en oeuvre.

L'opération se traduit par l'émission de 337 838 actions nouvelles et la cession de 540 541 actions par les actionnaires cédants. Le règlement-livraison des actions est prévu le 13 juillet et les négociations sur Euronext Growth Paris commenceront le 14 juillet.

Le produit net de l'émission, soit environ 3,7 MEUR, permettra de financer la nouvelle phase de développement de la société autour de trois priorités : 34% consacrés à la montée en puissance industrielle de Bonne Nouvelle, 32% à l'accélération commerciale et marketing, et 34% au renforcement du BFR.

L'offre vise également à recomposer le capital avec la cession de 73,8% de la participation des actionnaires historiques, à savoir 360 Capital Partners et Experienced Capital Partners, présents respectivement au capital du Slip Français depuis 2015 et 2016.