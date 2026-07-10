La numéro 2 d'OpenAI, la Française Fidji Simo, quitte son poste pour raisons de santé

Fidji Simo à Paris, le 11 février 2025. ( AFP / JOEL SAGET )

La numéro deux d'OpenAI, la Française Fidji Simo, a annoncé jeudi sa démission pour raisons de santé, trois mois après avoir suspendu son activité.

Dans un message posté sur X, l'ancienne patronne du groupe Instacart a indiqué qu'elle continuerait de collaborer avec OpenAI à titre de conseillère à temps partiel.

Arrivée en août, elle sera restée moins d'un an à son poste de directrice générale des applications d'OpenAI, dont son modèle phare ChatGPT.

"Pour l'heure, je me concentre sur mon rétablissement", a écrit Fidji Simo, remerciant Sam Altman et Greg Brockman, respectivement directeur général et président d'OpenAI, pour "leur soutien durant cette période", ainsi que le conseil d'administration.

L'ancienne de Facebook avait déjà révélé avoir appris, en 2019, qu'elle était atteinte du syndrome de tachycardie orthostatique posturale (ou POTS), qui touche le système nerveux. Il perturbe la circulation sanguine et le rythme cardiaque.

Cette affection a connu une "sévère exacerbation" au printemps, a-t-elle expliqué. "Il est devenu clair (il y a trois mois) que la voie du rétablissement serait beaucoup plus longue et plus complexe que je ne l'imaginais."

Dans un message interne consulté par le Wall Street Journal, Fidji Simo explique que les responsabilités attachées à son poste seront réparties entre Greg Brockman, la directrice financière Sarah Friar et le responsable de la stratégie, Jason Kwon.

Durant son passage chez OpenAI, la Française aura notamment présidé au lancement de la publicité dans ChatGPT, un chantier stratégique pour OpenAI, en recherche de nouvelles sources de revenus.

"Je suis vraiment triste pour Fidji et reconnaissant de tout ce qu'elle a fait pour OpenAI", a réagi Sam Altman sur X. "Nous lui souhaitons un prompt rétablissement."