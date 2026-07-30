Le site de vente en ligne russe Ozon met en garde contre les risques liés aux drones alors que son concurrent Wildberries est la cible de frappes

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* L'alerte d'Ozon fait suite à de nouvelles attaques contre Wildberries

* Le cours de l’action Ozon a connu une forte volatilité pendant ces attaques

* Selon une source, l’entreprise s’efforce de protéger ses installations

* Les analystes estiment qu’Ozon est vulnérable à de futures attaques

par Gleb Bryanski

Ozon OZON.MM , la deuxième plus grande entreprise de commerce électronique de Russie, a mis en garde jeudi contre les risques potentiels que font peser sur son infrastructure les attaques de drones ukrainiens qui ont jusqu’à présent visé les entrepôts de son principal concurrent, Wildberries.

Depuis le 18 juillet, l’Ukraine a attaqué une douzaine de sites de Wildberries dans le but de perturber les activités de l’entreprise, un pilier de l’économie de consommation russe. Jeudi, ses drones ont frappé deux autres entrepôts de Wildberries situés dans les régions de Penza et d’Oudmourtie. L’entreprise a indiqué que les deux entrepôts avaient pris feu, que le personnel avait été évacué et qu’une personne avait été blessée.

À l’instar de Wildberries, qui est une entreprise privée, Ozon exploite un réseau de grands entrepôts à travers la Russie, mais selon les analystes, son modèle logistique est plus flexible, décentralisé et diversifié que celui de son concurrent.

“Parmi les risques opérationnels suivis régulièrement figure le risque de dommages éventuels aux éléments d’infrastructure résultant d’impacts externes”, a déclaré Ozon dans un communiqué accompagnant ses résultats financiers, faisant référence aux attaques de drones.

L'action Ozon a chuté d'environ 7 % le 19 juillet après les premières attaques contre les entrepôts de Wildberries, mais a depuis rebondi de 23 %. Elle a progressé de près de 300 % depuis les turbulences boursières qui ont suivi le début de la guerre en Ukraine en 2022, faisant d'Ozon l'une des valeurs les plus performantes de Russie.

“L’absence de frappes de drones sur les centres de distribution d’Ozon nous semble être une question de chance. Néanmoins, le risque reste élevé et très réel”, ont déclaré les analystes de la société de courtage Vector Capital.

LE CHIFFRE D'AFFAIRES D'OZON AU DEUXIÈME TRIMESTRE bondit de 45 %

Une source proche du dossier a indiqué à Reuters qu’Ozon prenait des mesures pour protéger ses installations, mais a ajouté qu’en raison de leur proximité avec de grands aéroports, des mesures telles que l’installation de systèmes de défense aérienne nécessitaient des autorisations supplémentaires.

La société n’a pas souhaité faire de commentaire.

Elle a annoncé jeudi une hausse de 47 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, à 334,2 milliards de roubles, soit 4,18 milliards de dollars.

Ozon, qui a débuté comme librairie en ligne, était autrefois l’une des sociétés préférées des investisseurs étrangers en Russie et ses certificats de dépôt étaient cotés au Nasdaq jusqu’en 2023. La société a levé 1 milliard de dollars lors de son introduction en bourse en 2020. Elle est désormais cotée à la Bourse de Moscou. Avant la guerre en Ukraine , elle comptait parmi ses investisseurs certains des plus grands fonds internationaux, dont l'américain BlackRock. BlackRock a déclaré ne détenir aucune action d’Ozon en 2023. La société ne divulgue pas les noms de ses investisseurs.

L’Union européenne a imposé des sanctions à l’encontre des entités financières d’Ozon et de Wildberries le 24 juillet. Ozon a déclaré que son entité n’opérait pas en dehors de la Russie et ne disposait d’aucun actif.

Le fonds de capital-investissement russe AFK Sistema, qui détient des actifs dans les télécommunications, l’agriculture et la santé, est désormais l’un des principaux actionnaires d’Ozon, avec environ un tiers de ses actions.

(1 $ = 80,0000 roubles)