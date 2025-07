Le site boursorama.com fait peau neuve

Nouveau rubriquage, nouvelle maquette, découvrez le nouveau Boursorama. (crédit : L. Lehingue / BoursoBank)

Avec plus de 129 millions de visites par mois, Boursorama.com est le leader incontesté de l'information économique et financière en ligne en France. Aujourd'hui, le site fait peau neuve afin de mieux servir des millions de particuliers et de renforcer leur culture financière.

A une époque où le besoin d'éducation financière n'a jamais été aussi important, Boursorama.com donne accès gratuitement à des milliers de cotations mais aussi à une source d'information fiable, sûre et reconnue. Fort de sa collaboration avec des références de la presse et des médias (AFP, Reuters, Le particulier, Investir...), le site Boursorama.com met à disposition près de 30.000 actualités par mois à ses lecteurs, que ce soit sur la Bourse mais aussi les finances personnelles et la gestion de son budget.

Boursorama.com, c'est aussi une production vidéo autonome, avec plus de 1.000 vidéos produites par an. Le site propose des émissions de référence dont Ecorama, le rendez-vous incontournable des décideurs économiques. Il couvre également l'actualité boursière avec des formats tels que L'Actu Bourse, 100% ETF, Tendances de fonds.

Surtout, le site déploie un effort constant sur la pédagogie avec plus de 1.000 fiches pratiques disponibles en accès libre, des simulateurs pour prendre en main son autonomie financière, son épargne et ses décisions d'investissement. C'est aussi une vraie formation en ligne avec le module Boursocampus, composé de vidéo et de quiz. Cette exigence de pédagogie se retrouve dans les webinaires que propose chaque mois le site à ses clients puis à ses visiteurs en replay sur des sujets tels que : PEA et ETF, un combo gagnant pour investir ou encore «Tout comprendre sur l'assurance vie luxembourgeoise».

Enfin, Boursorama reste attentif aux attentes de son audience historique d'investisseurs boursiers et a renforcé régulièrement sa couverture éditoriale sur les produits de Bourse et les ETF. Le site s'est d'ailleurs récemment enrichi d'une nouvelle rubrique dédiée aux ETN crypto et proposera bientôt une série de webinaires sur le sujet.

Une expérience de navigation optimisée, un focus éditorial renforcé

Afin de répondre aux attentes et de coller au plus près aux besoins de ses clients, membres et visiteurs et conscient des enjeux de culture financière, Boursorama.com a décidé de faire évoluer sa navigation et la présentation des contenus.

1) En revoyant sa navigation et son rubriquage pour coller aux plus près aux thématiques les plus recherchées par nos visiteurs (Bourse, Epargne, Immobilier, Budget, Impôt). Bien sûr, l'actualité économique et politique, une composante essentielle de l'information, est valorisée dès la page d'accueil, avec la rubrique « A la une »

2) En optimisant sa maquette avec des couleurs plus claires, des pages moins denses mais aussi mieux hiérarchisées, mettant à chaque fois en avant les différentes forces du site Boursorama.com : l'actualité, les simulateurs, la pédagogie

3) En consacrant des rubriques dédiées à ce qui fait la force du site : les vidéos, la communauté, qui reste l'une des plus actives sur les sujets Bourse en France avec les forums et les dossiers spéciaux destinés à toujours mieux couvrir une actualité intense.

4) En proposant une toute nouvelle rubrique pédagogie qui permettra à chacun de trouver les réponses dont il a besoin pour son argent : avec l'actualité des produits et des placements, les fiches pédagogiques, la formation Boursocampus mais aussi une nouvelle rubrique « mes questions argent » dont l'objectif est de répondre le plus exhaustivement et précisément possibles à des interrogations telles que : Comment acheter mon appartement ? Comment débuter en Bourse » Cette rubrique n'en est qu'à ses débuts et s'enrichira bientôt de contenus additionnels tout en offrant un espace aux nouvelles voix de la finance.

Accéder aux nouvelles rubriques

Pour accéder à la toute nouvelle rubrique pédagogie, à l'accueil de l'espace communautaire et aux dossiers spéciaux proposés par Boursorama, il vous faudra déployer le menu vertical, positionné sur le côté gauche du site. La rubrique Patrimoine a disparu pour laisser place à 4 rubriques : Epargne / Budget / Immobilier / Impôt. Dans chacune d'elles, vous retrouver de l'actualité, des simulateurs et des ressources pédagogiques, tout ce que Boursorama met de meilleur au service de votre autonomie financière.

N'hésitez pas à communiquer vos retours et vos demandes en commentaire de cet article.

MAJ1 Au vu de vos retours, on travaille une amélioration de la recherche et un accès plus rapide à vos listes.