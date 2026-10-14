Le siège social de Saudi Aramco a été attaqué ; des incendies de faible ampleur ont été signalés

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* Le ministère de l'Énergie annonce qu'un bâtiment administratif d'Aramco à Dhahran a été pris pour cible

* Un missile balistique a frappé le site d'un important centre opérationnel d'Aramco, selon une source

* La coalition saoudienne frappe un dépôt pétrolier au Yémen, selon les médias houthis

* Les attaques à la roquette et au drone menées par les Houthis s'intensifient à travers l'Arabie saoudite

(Mise à jour du titre et du paragraphe 1 pour inclure une référence au siège social)

par Timour Azhari, Maha El Dahan et Menna AlaaElDin

Le siège de la compagnie pétrolière publique saoudienne Saudi Aramco 2223.SE , situé dans la ville de Dhahran, à l'est du pays, a été attaqué mardi soir, provoquant ce que le ministère de l'Énergie du royaume a qualifié dans un communiqué d'incendie "limité", alors que les combats s'intensifiaient entre les Houthis , alliés de l'Iran, et le royaume.

Les autorités sont intervenues mardi en fin de soirée suite à l'incident survenu dans un bâtiment administratif du complexe du siège social et ont pris les mesures nécessaires, a indiqué le ministère, précisant qu'il n'y avait eu ni blessés ni morts.

Une source au sein de la société avait précédemment déclaré à Reuters qu’un missile balistique avait frappé le complexe du siège d’Aramco à Dhahran. Selon cette source, une tour de bureaux du complexe a été touchée et ses trois derniers étages ont été endommagés. La même source, ainsi que deux autres personnes bien informées, ont indiqué que le bâtiment était en feu.

Le complexe abrite un important centre d’opérations d’Aramco, qui supervise un vaste réseau de plateformes pétrolières terrestres et offshore, d’oléoducs, de raffineries et de terminaux d’exportation.

Depuis une semaine, les Houthis lancent des missiles balistiques et des drones sur des sites saoudiens stratégiques en représailles au soutien apporté par le royaume aux forces gouvernementales dans la guerre civile qui a repris au Yémen. L’aéroport international de Riyad a été touché à quatre reprises, dont une fois samedi, faisant 13 morts.

L'attaque au missile balistique de samedi contre l'aéroport de Riyad a été la plus meurtrière en Arabie saoudite depuis dix ans, et d'autres attaques ont entraîné la suspension des vols dans tout le pays.

Plus tôt, six sources avaient déclaré à Reuters avoir entendu de fortes déflagrations près du complexe d’Aramco.

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite a déclaré que des fragments d’un missile qu’elle avait intercepté et détruit à Dhahran étaient tombés sur un quartier résidentiel, sans fournir plus de détails.

Les autorités ont également signalé que des drones et des missiles avaient été interceptés et détruits dans la capitale, Riyad, ainsi que dans le sud du pays.

Quatre personnes ont été blessées à Riyad après la chute de fragments provenant de deux missiles houthis, suite à leur interception et à leur destruction, a indiqué mercredi la Défense civile saoudienne. Les débris ont causé des dégâts limités à 15 habitations de la capitale, a précisé le porte-parole de la Défense civile, ajoutant que les blessés étaient deux femmes, un homme et un enfant.

Les Houthis avaient menacé de riposter de manière "sévère et douloureuse" aux frappes menées par l’Arabie saoudite contre la capitale yéménite, Sanaa. Leur porte-parole, Yahya Saree, avait déclaré que les cibles pourraient inclure le siège de Saudi Aramco à Dhahran et une raffinerie de pétrole à Riyad.

Le groupe a averti les travailleurs du secteur pétrolier en Arabie saoudite de se tenir à l’écart des sites susceptibles d’être pris pour cibles.

Plus tôt mardi, les Houthis avaient déclaré que l’Arabie saoudite attaquait Sanaa, et la coalition dirigée par l’Arabie saoudite avait averti les civils de rester à l’écart d’un dépôt de pétrole situé à la périphérie de la ville.

La chaîne de télévision Al-Masirah, contrôlée par les Houthis, a rapporté que la coalition dirigée par l’Arabie saoudite avait pris pour cible la station centrale de Sabah de la Compagnie pétrolière du Yémen, un dépôt de carburant situé à la périphérie de Sanaa.

La coalition a déclaré mardi soir dans un communiqué avoir attaqué cette station ainsi que d’autres sites dans le cadre d’une opération visant à "neutraliser les capacités des Houthis" à menacer l’Arabie saoudite, le Yémen et les voies navigables internationales.

Le Conseil des ministres saoudien, présidé par le prince héritier Mohammed ben Salmane, dirigeant de facto du pays, a publié mardi, avant l’attaque contre Saudi Aramco, un communiqué indiquant que les Houthis subiraient les conséquences de leurs attaques répétées contre le royaume.

REPRISE DE LA GUERRE AU YÉMEN

L’Arabie saoudite a repris sa campagne militaire au Yémen en soutien au gouvernement internationalement reconnu, dans le but de faire reculer les Houthis après les avancées soudaines qu’ils avaient réalisées le mois dernier, lorsqu’ils avaient balayé la côte de la mer Rouge jusqu’au détroit stratégique de Bab el-Mandeb.

Ce détroit, porte d'entrée sud de la mer Rouge, est devenu une voie d'approvisionnement énergétique encore plus vitale pour l'Arabie saoudite et le reste du monde depuis le début de la guerre avec l'Iran en février, lorsque Téhéran a fermé le détroit d'Ormuz reliant le golfe Persique à l'océan Indien.

Si l’offensive gouvernementale lancée il y a une semaine a repoussé les Houthis de la zone la plus proche du détroit, le groupe reste solidement implanté à proximité et a réalisé des avancées autour de la ville de Taïz ce mois-ci.

L’Arabie saoudite cherche à obtenir un soutien plus large de la part de ses alliés pour sa campagne contre les Houthis et pour l’aider à repousser leurs attaques de missiles et de drones.

Washington, l’allié le plus solide de l’Arabie saoudite et garant de longue date de sa sécurité, a jusqu’à présent repoussé les efforts saoudiens visant à l’impliquer directement dans la guerre contre les Houthis.

Le conflit au Yémen a repris, dans le sillage de la guerre plus large entre les États-Unis et l’Iran qui a débuté avec l’attaque américano-israélienne contre la République islamique le 28 février.

L'Iran, concurrent régional de longue date de l'Arabie saoudite, a proposé de jouer le rôle de médiateur entre l'Arabie saoudite et les Houthis, a déclaré dimanche son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, dans des propos repris lundi par le ministère.