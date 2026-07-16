Le Sénégal devrait faire appel à Lazard pour gérer sa dette alors que les pressions financières s'intensifient

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* Le Sénégal s'apprête à nommer Lazard comme conseiller en matière de dette, selon certaines sources

* Ce pays d'Afrique de l'Ouest fait pression pour obtenir un nouveau programme du FMI depuis la révélation d'une dette mal déclarée

* Les investisseurs considèrent de plus en plus qu’une restructuration de la dette est difficile à éviter

(Ajout de sources supplémentaires, de contexte, de détails et de mises à jour de la date; modification de l'identifiant média: SENEGAL-DEBT/ADVISER) par Karin Strohecker et Portia Crowe

Le Sénégal devrait nommer Lazard comme banque conseil pour les questions de dette, selon trois sources proches du dossier, alors que les investisseurs suivent de près les efforts déployés par le pays pour faire face au poids de sa dette.

Ce pays d’Afrique de l’Ouest s’efforce de redresser ses finances publiques depuis 2024, date à laquelle le gouvernement alors nouvellement en place avait révélé l’existence de dettes non déclarées auparavant, dont le montant a finalement dépassé les 13 milliards de dollars, soit plus d’un quart de son produit intérieur brut.

Des sources ont indiqué à Reuters la semaine dernière que les autorités avaient lancé un processus de sélection pour choisir un banque conseil . De telles nominations sont souvent considérées comme une première étape dans la préparation des discussions avec les créanciers, même si elles ne signifient pas nécessairement une restructuration imminente.

Lazard a refusé de commenter. Le ministère des Finances du Sénégal n’a pas souhaité s’exprimer.

C’est Bloomberg qui a été le premier à annoncer la nomination de Lazard.

Selon ces sources, Lazard devrait travailler en collaboration avec Global Sovereign Advisory, basé à Paris. Le Sénégal avait annoncé en novembre que GSA agissait en tant que banque conseil du gouvernement.

Le Sénégal négocie un nouveau programme avec le FMI depuis que le Fonds a suspendu un précédent prêt de 1,8 milliard de dollars à la suite de la découverte de données erronées concernant la dette. Pour débloquer de nouveaux financements, Dakar doit démontrer que le poids de sa dette suit une trajectoire viable. Un accord avec le FMI servirait également de point d’ancrage essentiel pour obtenir des financements extérieurs plus larges.

Le Sénégal a à plusieurs reprises exclu toute restructuration de sa dette souveraine et s’est appuyé sur les marchés régionaux pour se financer. Mais les coûts d’emprunt restent élevés, l’accès aux marchés internationaux est de fait bloqué et les besoins de financement ne cessent de croître.

Les investisseurs considèrent de plus en plus qu’une restructuration de la dette est inévitable.

"En supposant que le Sénégal s’engage dans un programme du FMI, notre scénario de base est qu’une renégociation de la dette sera nécessaire, et nous estimons qu’un scénario de « gestion de crise » est de plus en plus improbable", ont déclaré les analystes de Citi dans une note destinée à leurs clients et publiée mercredi.

"Notre scénario de renégociation de la dette extérieure suppose qu’une importante décote nominale sera nécessaire."

Les obligations internationales du Sénégal libellées en euros et en dollars se négocient à des niveaux de détresse, la plupart des échéances s’échangeant entre 52 et 58 centimes par dollar ou par euro, en baisse de jusqu’à 0,8 centime sur la journée.