Le Sénégal devrait choisir Lazard comme banque conseil pour les questions liées à la dette, selon une source

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Le Sénégal devrait désigner Lazard comme banque conseil pour les questions liées à la dette, selon une source proche du dossier, alors que les investisseurs suivent de près la manière dont le pays compte s'attaquer au poids de sa dette.

Ce pays d'Afrique de l'Ouest s'efforce de redresser ses finances publiques depuis 2024, date à laquelle le gouvernement alors nouvellement en place avait révélé l'existence de dettes non déclarées auparavant, dont le montant a finalement dépassé les 13 milliards de dollars, soit plus d'un quart de son produit intérieur brut.

Un processus de sélection visant à choisir une banque conseil est en cours depuis quelques jours, ont indiqué des sources à Reuters la semaine dernière.

Lazard n’a pas souhaité faire de commentaire. Le ministère des Finances du Sénégal n’a pas immédiatement répondu à une demande de réaction.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Bloomberg.