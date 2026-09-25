Le Sénat américain adopve une loi visant à traiter les problèmes de santé mentale chez les pilotes et les contrôleurs aériens

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(Ajoute du contexte, des détails sur un projet de loi distinct et des commentaires dans les paragraphes 3 à 12)

Le Sénat américain a approuvé une loi bipartisane visant à moderniser la réglementation relative à l’accompagnement en matière de santé mentale des pilotes et des contrôleurs aériens, afin d’encourager la divulgation précoce et le traitement.

Les pilotes de ligne cachent souvent leurs troubles mentaux, craignant que le fait de révéler qu’ils suivent une thérapie ou prennent des médicaments, voire simplement de demander de l’aide, n’entraîne le retrait de leur licence, mettant ainsi leur vie et celle de leurs passagers en danger.

Cette question a de nouveau attiré l'attention après qu'un pilote d'Alaska Airlines ALK.N qui n'était pas en service a été inculpé fin 2023 pour avoir tenté de mettre hors service les moteurs d'un avion en vol et a déclaré par la suite à la police qu'il souffrait d'une crise de nerfs.

Ce texte de loi, porté par les sénateurs John Hoeven et Tammy Duckworth, a été approuvé à l’unanimité jeudi soir et vise à encourager les pilotes et les contrôleurs aériens à solliciter des soins de santé mentale, lorsque cela est nécessaire, tout en réduisant la stigmatisation.

Un autre projet de loi, également adopté par le Sénat, impose à la FAA de publier des recommandations accessibles et faciles à comprendre sur les médicaments autorisés, afin de garantir que les pilotes ou les contrôleurs aériens ne prennent pas, à leur insu , des médicaments susceptibles de mettre leur carrière en péril.

"Leur carrière ne devrait jamais être menacée parce qu’ils n’ont pas été correctement informés des médicaments qu’ils sont autorisés à prendre, ou simplement parce qu’ils ont sollicité les soins de santé mentale dont ils ont besoin", a déclaré Mme Duckworth, une démocrate, ajoutant que les législateurs visent à "démanteler la dangereuse culture du silence qui entoure la santé mentale dans le secteur de l’aviation et, à terme, à rendre notre espace aérien plus sûr".

Les pilotes sont soumis à des règles strictes en matière de médicaments et peuvent être contraints de cesser de voler pendant trois mois s’ils modifient la posologie de leurs antidépresseurs ou de leurs anxiolytiques, ou s’ils changent de traitement pour des troubles de santé mentale.

M. Hoeven, un républicain, a souligné la pénurie importante de pilotes et de contrôleurs aériens qualifiés, ajoutant que "les retards bureaucratiques et les procédures obsolètes de la FAA empêchent ces professionnels de travailler pendant de longues périodes lorsqu’ils sollicitent des soins de santé mentale".

L’Allied Pilots Association, qui représente 17.000 pilotes d’American Airlines AAL.O , a salué l’adoption de ces projets de loi, affirmant qu’ils constituent une avancée significative vers la modernisation de l’approche de la FAA en matière de santé mentale des pilotes.

"Depuis bien trop longtemps, les pilotes se heurtent à des obstacles lorsqu’ils cherchent à se faire soigner et à s’y retrouver dans le processus de certification médicale", a déclaré Nick Silva, président de l’APA.

La FAA, qui n’a pas immédiatement réagi vendredi, a réuni fin 2023 un groupe d’experts chargé de formuler des recommandations sur les questions de santé mentale des pilotes et "d’aider à lever les obstacles qui empêchent les pilotes et les contrôleurs aériens de signaler leurs problèmes de santé mentale". Le rapport a révélé qu’environ 20 % des pilotes et des contrôleurs qui signalent un problème de santé mentale sont dans un premier temps déclarés inaptes au travail et qu’il peut falloir plus d’un an pour obtenir l’autorisation de prendre un antidépresseur.