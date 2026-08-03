"Le secteur technologique chinois mérite sa place dans les portefeuilles", estime AcomeA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un article de blog)

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"LES TECHNOLOGIES CHINOISES MÉRITENT UNE PLACE DANS LES PORTEFEUILLES", SELON ACOMEA

Les investisseurs qui cherchent à se détourner du secteur technologique américain, désormais saturé, pourraient trouver des opportunités croissantes dans les valeurs technologiques chinoises, selon Giovanni Buffa, gérant de portefeuille chez le gestionnaire d’actifs italien AcomeA SGR.

M. Buffa estime que l'aggravation des tensions commerciales entre Washington et Pékin accélère l'émergence de deux écosystèmes technologiques de plus en plus distincts.

Dans ce contexte, il considère la technologie chinoise comme un complément utile aux portefeuilles existants plutôt que comme un substitut direct à l’exposition aux valeurs technologiques américaines.

"Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine accélèrent l’émergence de deux écosystèmes technologiques de plus en plus distincts, avec des chaînes d’approvisionnement, des bases de clientèle et des cycles d’investissement différents."

Il note que les technologies chinoises offrent une exposition à des thèmes difficiles à reproduire sur les marchés occidentaux, notamment les puces d’IA nationales, l’autosuffisance en matière de mémoire, la robotique humanoïde et la substitution des importations, tout en étant généralement moins chères que leurs homologues du Nasdaq.

M. Buffa explique que l’univers des valeurs technologiques cotées en Chine s’articule de plus en plus autour de secteurs liés à la politique industrielle de Pékin, notamment les semi-conducteurs, les équipements de fabrication de puces, les batteries, l’automatisation et les chaînes d’approvisionnement des véhicules électriques.

Le STAR Market de Shanghai, lancé en 2019 pour soutenir les entreprises innovantes, est devenu une place de choix pour les introductions en bourse dans le domaine des technologies de pointe, les entreprises recherchant des alternatives aux marchés étrangers.

Le calendrier des introductions en bourse dans le secteur technologique chinois reste l’un des plus chargés au monde. Après l’introduction en bourse retentissante de ChangXin Memory Technologies 688825.SS (CXMT), dont le cours a bondi de 466% le jour de son entrée en bourse , les introductions en bourse attendues de Yangtze Memory Technologies (YMTC), des groupes de robotique Unitree et Agibot, ainsi que d’entreprises spécialisées dans l’IA telles que DeepSeek et Moonshot AI, sont suivies de près.

(Danilo Masoni)

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