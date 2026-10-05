Le secteur des services américain ralentit en septembre, tandis que les pressions sur les prix s'accentuent

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* L'indice PMI non manufacturier de l'ISM recule à 54,9 en septembre, contre 55,4 en août

* L'indice des prix payés pour les intrants des services bondit à 74,0, contre 72,6

* L’indice des délais de livraison des fournisseurs s’élève à 53,2, indiquant un ralentissement des livraisons pour le 22e mois consécutif

par Lucia Mutikani

L'activité du secteur des services américain a ralenti en septembre, tandis que la forte demande intérieure a mis les chaînes d'approvisionnement à rude épreuve et poussé l'indice des prix payés par les entreprises pour leurs intrants à son plus haut niveau depuis plus de quatre ans, ce qui laisse penser que l'inflation pourrait rester élevée jusqu'en 2027.

Les plaintes concernant la hausse des prix du carburant ont dominé les réponses à l’enquête de l’Institute for Supply Management publiée lundi.

La guerre américano-israélienne avec l’Iran a fait grimper les prix de l’énergie et des produits connexes et entraîné des pénuries de matières premières transitant par le détroit d’Ormuz. Les prix du gazole ont atteint des niveaux records, touchant durement les agriculteurs et les transporteurs routiers. Les économistes ont averti que la hausse des prix pourrait bientôt se répercuter sur d’autres secteurs et amplifier les pressions inflationnistes.

Certains analystes ont fait valoir que ces pressions à la hausse sur les prix soulignaient la nécessité pour la Réserve fédérale de relever à nouveau ses taux d’intérêt ce mois-ci et en décembre. Toutefois, des chiffres d’inflation plus modérés que prévu pour juillet et août, ainsi qu’un ralentissement marqué de la croissance de l’emploi non agricole en septembre, ont réduit la probabilité d’une hausse des taux lors de la réunion de la banque centrale américaine des 27 et 28 octobre.

“L’indice des prix continue d’afficher une tendance nettement à la hausse, et l’aggravation des tensions sur la chaîne d’approvisionnement ainsi que l’accumulation des commandes en attente suggèrent que les pressions sur les prix s’intensifient”, a déclaré Matthew Martin, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Oxford Economics. “Grâce à une croissance sous-jacente solide, l’économie est en mesure de supporter un resserrement monétaire supplémentaire.”

L’ISM a indiqué que son indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur non manufacturier était tombé à 54,9 le mois dernier, un niveau toujours élevé, contre 55,4 en août. Un indice supérieur à 50 indique une croissance dans le secteur des services, qui représente plus des deux tiers de l’activité économique américaine.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un PMI pratiquement inchangé, à 55,2. Le PMI se situe à un niveau compatible avec une forte croissance économique au troisième trimestre. L’économie est portée par une demande intérieure robuste , principalement les dépenses de consommation et les investissements des entreprises dans l’IA et les infrastructures associées.

Treize secteurs des services ont enregistré une croissance le mois dernier, notamment le commerce de gros, les services publics, le commerce de détail, l’information, les transports et l’entreposage, ainsi que la finance et l’assurance, l’hébergement et la restauration. Parmi les quatre secteurs ayant enregistré une contraction figuraient l’exploitation minière et la construction.

Mais les chaînes d’approvisionnement peinent à faire face, une situation aggravée par le conflit au Moyen-Orient.

Steve Miller, président du comité chargé de l’enquête sur les services de l’ISM, a déclaré que “les droits de douane et l’impact du coût du carburant étaient les problèmes les plus souvent cités comme affectant la chaîne d’approvisionnement des répondants”, soulignant que “le coût du carburant a été mentionné deux fois plus souvent que tout autre problème isolé affectant les performances”.

L’indice de l’enquête mesurant les livraisons des fournisseurs est passé de 51,3 en août à 53,2. Un indice supérieur à 50 indique un ralentissement des livraisons. Cet indice signale un ralentissement des livraisons depuis 22 mois consécutifs, ce qui a fait grimper les prix des intrants. Les performances de livraison des fournisseurs ont d’abord été affectées par les droits de douane sur les importations.

DES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT SOUMISES À DE FORTES PRESSIONS

Une gamme de produits, notamment l’acier, les carburants et les composants de mémoire, a fait l’objet de pénuries. Certaines exploitations agricoles ont indiqué que le prix élevé du diesel avait “considérablement augmenté le coût du fret”, tandis que d’autres ont noté que les prix de l’azote à usage agronomique étaient “proches de niveaux records”. Certains détaillants ont déclaré que “le coût des conteneurs d’expédition en provenance de l’étranger avait doublé, entraînant des hausses de prix”.

Certains fournisseurs de services publics ont indiqué qu’ils devaient “de plus en plus passer commande à l’international pour s’assurer de disposer des matériaux nécessaires”. D’autres ont déclaré que la forte demande “exerçait une pression supplémentaire sur l’offre, contribuant à allonger les délais de livraison, à créer des problèmes de disponibilité des matériaux et à retarder le lancement des projets”. En revanche, les entreprises du secteur minier se sont félicitées des prix élevés du pétrole et du gaz, estimant qu’ils encourageaient une production accrue.

L’indice de l’enquête mesurant les nouvelles commandes reçues par les entreprises de services a légèrement reculé à 59,8 le mois dernier, après avoir bondi à 60,9 en août, son plus haut niveau depuis février 2023.

En revanche, les carnets de commandes ont atteint leur plus haut niveau depuis juillet 2022. Ils ont progressé pour le huitième mois consécutif, la plus longue série de hausses depuis février 2023.

L’indice de l’ISM mesurant les prix payés par les entreprises pour les matériaux et les services a bondi à 74,0, son plus haut niveau depuis juillet 2022, contre 72,6 en août. Le cuivre, le diesel, l’acier, les produits dérivés du pétrole et les produits de mémoire figuraient parmi les matières premières dont les prix ont augmenté. La hausse des prix des intrants dans le secteur des services reflétait une augmentation similaire observée dans l’enquête de l’ISM sur l’industrie manufacturière.

Ces deux enquêtes indiquaient ensemble une hausse de l’inflation à venir. Le mois dernier, la banque centrale américaine a relevé son taux d’intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base, le portant dans une fourchette comprise entre 3,75% et 4,00% – sa première hausse en trois ans – et a laissé entrevoir de nouvelles hausses des coûts d’emprunt à l’avenir. Les marchés financiers tablaient sur une probabilité d’environ 26% d’une hausse des taux lors de la réunion de la Fed ce mois-ci, contre environ 71% la semaine dernière, selon l’outil FedWatch du CME Group.

L’enquête de l’ISM a révélé une croissance de l'emploi manufacturier rapportée par l’ISM la semaine dernière, a conforté l’analyse des économistes selon laquelle le marché du travail restait stable malgré les créations d’emplois décevantes du mois dernier.

L’indice de l’enquête mesurant l’emploi dans les services a grimpé à 50,1, contre 47,8 en août. Certaines entreprises ont déclaré “pourvoir des postes devenus vacants à la suite de promotions ou de départs à la retraite”, tandis que d’autres ont indiqué “procéder à des restructurations grâce aux gains d’efficacité obtenus grâce aux outils d’IA”.

“Nous considérons que les chiffres de septembre sont conformes à nos prévisions d’une croissance modérée de l’emploi au quatrième trimestre”, a déclaré Jonathan Millar, économiste senior chez Barclays.