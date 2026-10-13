Le secteur des semi-conducteurs à la peine, la vague de ventes liée à l'IA s'étend

Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs emboîtent mardi le pas à leurs homologues asiatiques et américains et enregistrent une nette baisse sur les Bourses du Vieux continent, dans un contexte marqué par les craintes d'une concurrence accrue de la Chine et des inquiétudes plus générales concernant le retour sur investissement de l'énorme effort financier de la course à l'IA.

STMicroelectronics STMPA.PA , Soitec SOIT.PA , Infineon

IFXGn.DE et Technoprobe TPRO.MI perdent d'environ 2% à 08h30 GMT. Siltronic WAFGn.DE , Aixtron AIXGn.DE , ASM International

ASMI.AS et X-FAB XFAB.PA reculent également.

Le géant des équipements pour semi-conducteurs ASML

ASML.AS cède quant à lui 1,31%, une baisse similaire à celle de BE Semiconductor BESI.AS .

Le secteur technologique du Stoxx 600 reflète également ces craintes, avec un recul de 0,78%, alors que la plupart des compartiments de l'indice paneuropéen sont dans le vert.

Des informations faisant état des avancées du groupe chinois ChangXin (CXMT), qui a fait une entrée fulgurante en Bourse à Shanghai en juillet dernier, ont ravivé les craintes selon lesquelles Pékin serait en train de réduire son retard technologique par rapport à ses concurrents historiques.

Les analystes d'OCBC écrivent dans une note que la société a annoncé avoir réalisé des progrès dans la conception d'une DRAM à plus haute densité, ainsi que son intention de lancer un nouveau produit de mémoire pour serveurs d'ici la fin de l'année.

Le secteur des semi-conducteurs est essentiel à la stratégie de Pékin visant à renforcer son autonomie technologique, et toute avancée majeure dans ce domaine suscite la méfiance des acteurs traditionnels.

Les Bourses asiatiques ont également souffert mardi, l'indice Kospi sud-coréen, à forte composante technologique, ayant perdu plus de 6% et enregistrant ainsi sa cinquième séance consécutive de baisse. Le titre Samsung 005930.KS a reculé 8% et celui de SK Hynix 000660.KS de 10%.

La performance des fabricants de puces avait déjà été particulièrement faible à la Bourse de New York lundi, l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX baissant jusqu'à son plus bas niveau en trois semaines.

"Les informations concernant CXMT semblent avoir clairement déclenché la vague de ventes sur les valeurs du secteur de la mémoire, mais je pense que le fait marquant est que les investisseurs se montrent de moins en moins indulgents envers le secteur de l'IA", estime pour sa part Charu Chanana, stratège chez Saxo.

L'analyste souligne qu'ils s'interrogent non seulement quant au potentiel de croissance de la demande en matière d'IA, mais aussi quant à la pérennité des bénéfices et des marges exceptionnelles actuelles, dans un contexte d'intensification de la concurrence.

La vague de l'IA a joué un rôle déterminant dans le rallye boursier des dernières années, les dépenses massives ayant stimulé les bénéfices des entreprises et la croissance économique.

Les inquiétudes concernant les risques de concentration et l'incertitude quant à savoir si ces dépenses porteront leurs fruits pèsent toutefois de plus en plus.

(Rédigé par Diana Mandia, avec Nathan Vifflin à Gdańsk, Ankur Banerjee à Singapour et Avinash P à Bangalore)