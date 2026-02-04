 Aller au contenu principal
Le secteur dentaire pourrait se stabiliser en 2026, mais la reprise complète reste lointaine, selon les analystes
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 19:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sriparna Roy et Padmanabhan Ananthan

Wall Street espère que les fabricants de produits dentaires offriront de meilleures perspectives pour 2026, mais les analystes estiment qu'un rebond complet de l'industrie pourrait encore se faire attendre.

De Henry Schein HSIC.O à Align Technology ALGN.O , en passant par Envista NVST.N et Dentsply Sirona XRAY.O , les grandes entreprises ont dû faire face à une année 2025 agitée, marquée par des visites dentaires irrégulières tout au long de l'année.

Bien qu'il semble y avoir des signes avant-coureurs de la demande, la volatilité de l'année dernière a rendu les investisseurs prudents, selon les analystes.

"Les attentes générales sont celles d'un message stable et de résultats meilleurs ou moins mauvais", a déclaré Michael Cherny, analyste chez Leerink, notant que si les tendances qui ont conduit à la faiblesse de l'été dernier semblent s'être stabilisées, il n'y a pas eu d'accélération significative.

Au moins quatre analystes s'attendent à ce que la demande dentaire américaine soit relativement stable en 2026, ce qui représente une nette amélioration par rapport aux fluctuations en dents de scie des deux dernières années. Mais la stabilité, préviennent-ils, ne doit pas être confondue avec la reprise.

"Le marché reste généralement mou, avec une demande de procédures coûteuses toujours déprimée", a déclaré Lilia-Celine B Lozada, analyste chez J.P.Morgan. Elle s'attend à ce que les équipes de direction établissent des prévisions prudentes afin de permettre des performances plus prévisibles tout au long de l'année.

Il y a cependant des poches d'amélioration. Le nombre de patients semble augmenter et la demande de gouttières transparentes a montré une certaine fermeté, bien que les analystes mettent en garde contre le fait que la catégorie reste très exposée aux pressions budgétaires des ménages. Le quatrième trimestre, généralement stimulé par la saisonnalité et les dépenses de fin d'année, a apporté un certain soulagement.

Cependant, la confiance en un rebond durable reste fragile. Les prix élevés, l'anxiété du marché de l'emploi et l'évolution du sentiment des consommateurs continuent de peser sur les soins dentaires discrétionnaires.

"Le consommateur de soins dentaires est très inconstant, il suffit d'un tweet demain pour qu'il se rende compte que nous rétablissons les droits de douane et que tout l'optimisme disparaisse", a déclaré Brandon Vazquez, analyste chez William Blair.

