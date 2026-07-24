Le secteur aérospatial se bat pour attirer de jeunes recrues alors que l'IA épuise le vivier de talents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le secteur a besoin de sang neuf alors que les ingénieurs plus âgés partent à la retraite

* Le Royaume-Uni fait face à une pénurie de 10.000 ingénieurs spécialisés par an

* Et ce, alors même que les commandes s'accumulent et que le secteur connaît une croissance d'année en année

par Joanna Plucinska et Shivansh Tiwary

Pour Hassan Butt, un lycéen britannique de 17 ans qui fait du bénévolat au salon aéronautique de Farnborough cette semaine, rien n’était plus génial que d’observer les avions et de réfléchir aux principes physiques qui leur permettent de voler.

"Quand on est enfant, on lève les yeux, on voit les avions voler et on se dit: "Waouh..."", a-t-il déclaré en répondant aux questions des passants sur un stand. Son rêve était de faire carrière dans l’aérospatiale et l’ingénierie, en se spécialisant dans les missiles.

En balayant le hall du regard, on constatait qu’il ne manquait pas de stands, d’expositions et de campagnes de recrutement dans le secteur aérospatial visant à exploiter cet enthousiasme et à l’attirer, lui et d’autres recrues potentielles issues des générations Z et Alpha.

Butt était le candidat idéal, mais les organismes professionnels et les entreprises ont déclaré qu’il n’y en avait pas assez comme lui. Le secteur aérospatial et de la défense britannique est confronté à une pénurie d’environ 10.000 ingénieurs spécialisés par an — l’intelligence artificielle et d’autres technologies plus récentes accaparant les talents.

Plus de 50 % des ingénieurs aérospatiaux diplômés ont plus de 50 ans en Grande-Bretagne; moins de 10 % ont moins de 30 ans, selon un rapport publié en mars par la Royal Aeronautical Society. Le secteur britannique a connu une croissance de 31 % au cours de la dernière décennie, mais le vivier de talents n’a pas suivi le rythme, a indiqué l’association professionnelle ADS.

"Dans l’industrie aérospatiale, nous sommes confrontés depuis un certain temps à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée… alors même que le secteur connaît une croissance année après année depuis dix ans", a déclaré Kevin Craven, directeur général de l’association professionnelle ADS, spécialisée dans l’aérospatiale et la défense.

Il a ajouté que les innovations en matière de taxis volants et de développement durable pourraient contribuer à inciter les jeunes ingénieurs à rejoindre le secteur.

LES CONCOURS ET LES DÉMONSTRATIONS DE "TOP GUN" ATTIRENT LES RECRUES

Le secteur fait face à un carnet de commandes record. Les géants de l’aérospatiale, notamment Boeing BA.N et Airbus

AIR.PA , travaillent d’arrache-pied pour produire davantage d’avions, mais voient leurs ingénieurs experts approcher peu à peu de la retraite.

Il y a quelques années, de nombreuses entreprises du secteur ont supprimé, dans le cadre de mesures de réduction des coûts, les programmes d’apprentissage qui favorisaient les carrières à long terme. Ceux-ci ont été largement remplacés par des postes de débutants ou des programmes destinés aux jeunes diplômés, dont beaucoup sont mis en avant sur les stands et dans les campagnes menées lors de l’événement de cette semaine.

Ailleurs sur le salon, des démonstrations de construction de moteurs et des spectacles aériens dignes de "Top Gun" étaient organisés , le tout dans le but d’attirer de jeunes recrues.

La concurrence pour les attirer est féroce. D’autres secteurs nécessitant des compétences d’ingénierie similaires présentent des barrières à l’entrée moins élevées et offrent souvent des salaires plus élevés, notamment dans le domaine des technologies, selon les experts.

"Si vous êtes un ingénieur diplômé de Purdue, du MIT ou de n’importe quel autre programme d’ingénierie aérospatiale de premier plan, vous pourriez vous dire: "Je vais peut-être rejoindre Anthropic ou OpenAI plutôt que Boeing ou Airbus"", a déclaré Jerrold Lundquist, consultant et directeur général du cabinet de conseil The Lundquist Group.

Le gouvernement britannique espère que la relance des investissements dans la défense, liée à la guerre en Ukraine, contribuera à renforcer l’attrait de ce secteur, alors qu’il développe des drones sans pilote tel que le Brontanax de BAE Systems BAES.L .

Selon l’ADS, les secteurs de l’aérospatiale, de la défense et de la sécurité ont apporté 46,8 milliards de livres sterling (62,4 milliards de dollars) à l’économie britannique l’année dernière.

Une autre jeune fille de 17 ans présente à l’événement, Molly Haydon, était tout aussi désireuse que Hassan Butt de s’engager dans ce secteur. Mais elle a estimé qu’il fallait faire davantage en dehors du salon aéronautique pour attirer les étudiants, en particulier les jeunes femmes comme elle.

"Je pense qu’il faut sensibiliser davantage les jeunes à ce sujet et leur faire prendre conscience qu’il existe encore des emplois dans ce secteur, accessibles à tous", a-t-elle déclaré.

(1 dollar = 0,7506 livre sterling)