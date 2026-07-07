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Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, annonce que les alliés vont acquérir jusqu'à cinq drones de surveillance Triton
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 09:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a déclaré mardi que les alliés allaient acquérir jusqu'à cinq drones de surveillance à haute altitude MQ-4C Triton de Northrop Grumman NOC.N , la Norvège, la Finlande, l'Allemagne et le Danemark ayant signé une lettre d'intention en vue de cet achat.

Il s'agit du premier achat de drones Triton par l'Alliance, qui viendra compléter la flotte actuelle de drones de renseignement, de surveillance et de reconnaissance RQ-4D Phoenix de l'Otan, basés à la base aérienne de Sigonella, en Sicile (Italie).

Les drones Triton et Phoenix seraient tous deux utilisés dans le cadre du programme de surveillance terrestre de l’OTAN. Ces deux modèles sont dérivés du Global Hawk de Northrop, qui possède une envergure de 35,4 mètres (116 pieds) et peut rester en vol pendant plus de 30 heures.

S’exprimant lors d’un forum sur l’industrie de la défense en amont du sommet de l’OTAN à Ankara, M. Rutte a déclaré que le renseignement, la surveillance et la reconnaissance revêtaient une importance cruciale pour l’Alliance.

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