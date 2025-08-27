 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 760,00
+0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le secrétaire américain à la santé, Robert F. Kennedy Jr., déclare que la FDA a autorisé l'utilisation des vaccins COVID pour les personnes présentant un risque élevé
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 18:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain à la santé, Robert F. Kennedy Jr., a déclaré mercredi sur le réseau social X que la Food and Drug Administration avait délivré une autorisation de mise sur le marché des vaccins COVID pour les personnes présentant un risque élevé.

Le ministère américain de la santé et des services sociaux n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Valeurs associées

MODERNA
24,7550 USD NASDAQ +0,10%
NOVAVAX
7,3850 USD NASDAQ -1,53%
PFIZER
25,020 USD NYSE +0,40%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank