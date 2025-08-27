Le secrétaire américain à la santé, Robert F. Kennedy Jr., déclare que la FDA a autorisé l'utilisation des vaccins COVID pour les personnes présentant un risque élevé

Le secrétaire américain à la santé, Robert F. Kennedy Jr., a déclaré mercredi sur le réseau social X que la Food and Drug Administration avait délivré une autorisation de mise sur le marché des vaccins COVID pour les personnes présentant un risque élevé.

Le ministère américain de la santé et des services sociaux n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.