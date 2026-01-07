Le secrétaire américain à l'Énergie affirme que les États-Unis remplissent la SPR et souhaite un rythme plus rapide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les commentaires de la conférence)

Le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, a déclaré mercredi que le gouvernement souhaite remplir la réserve stratégique de pétrole du pays et qu'il ajoute déjà du pétrole, même si ce n'est pas aussi rapidement qu'il le souhaiterait.

S'exprimant lors de la conférence Goldman Sachs Energy, CleanTech & Utilities à Miami, M. Wright a déclaré que le président américain Donald Trump avait fait pression l'été dernier pour obtenir des fonds afin de restaurer et de remplir le stock d'urgence.

M. Wright a indiqué que certains fonds avaient été obtenus pour réparer les infrastructures de la SPR endommagées lors des retraits rapides en 2022.

Il a ajouté que l'administration explorait d'autres approches pour reconstituer la réserve sans dépenses gouvernementales directes, y compris des accords potentiels avec des entreprises privées pour fournir du pétrole.