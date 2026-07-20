Le salon de Farnborough s'ouvre sur des commandes passées à Boeing et Airbus et met l'accent sur la défense aérienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Révisions après les annonces initiales)

* Airbus et Boeing pourraient décrocher environ 300 commandes d'avions, ont indiqué des sources à Reuters

* Les entreprises du secteur de la défense représenteront la moitié des 1.600 exposants, un chiffre record pour ce salon

* Le futur Premier ministre britannique Burnham pourrait faire une apparition au salon aéronautique qui se tiendra du 20 au 24 juillet

par Joanna Plucinska, Dan Catchpole et Shivansh Tiwary

Le salon aéronautique de Farnborough a ouvert ses portes lundi. Boeing

BA.N et Airbus AIR.PA ont décroché les premières commandes d’avions, tandis que les entreprises du secteur de la défense ont dévoilé des missiles intercepteurs et des drones à moindre coût, alors que les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient stimulent la demande en capacités de défense aérienne renforcées. Les conflits en cours orientent les discussions du Salon aéronautique de Farnborough , qui se tiendra du 20 au 24 juillet. Cet événement, l’un des plus grands rassemblements mondiaux dans le domaine de l’aérospatiale et de la défense, réunit des centaines d’entreprises issues de l’aviation commerciale, de la propulsion et des technologies militaires, allant des avions de chasse sans pilote et des missiles hypersoniques aux satellites espions et aux systèmes d’armes basés sur l’intelligence artificielle. “Nous traversons une période de troubles géopolitiques à travers le monde”, a déclaré Gareth Rogers, directeur général du Salon aéronautique international de Farnborough, tout en ajoutant que les entreprises restaient optimistes. “À mon avis, il semble y avoir une sorte de boom continu des commandes commerciales. Quant aux chiffres exacts, je ne les connais pas.” L’ouverture de lundi coïncide également avec le premier jour de mandat du futur Premier ministre Andy Burnham , qui pourrait faire une apparition lors de l’événement dans le courant de la semaine.

Parmi les contrats commerciaux , les plus importants ont été la commande de 100 Boeing 737 MAX passée par le loueur irlandais SMBC Aviation Capital et l’achat de six Airbus A350-1000 par Riyadh Air. Boeing a également décroché des commandes de 15 787-10 Dreamliners de la part de Philippine Airlines et de 28 787 supplémentaires de la part de Riyadh Air, tandis que des compagnies aériennes et des sociétés de location ont annoncé d’importants engagements concernant les moteurs destinés aux futures flottes d’Airbus et de Boeing. SMBC devrait également commander une centaine d’avions à fuselage étroit d’Airbus, selon certaines sources.

Au-delà des contrats conclus cette semaine, les avionneurs et les motoristes débattent de l’une des décisions les plus importantes du secteur pour la prochaine décennie: quand et comment remplacer les familles de Boeing 737 et d’Airbus A320neo, qui sont les plus vendues. Lundi, les dirigeants des compagnies aériennes ont mis en garde Boeing et Airbus contre toute précipitation dans le lancement d’une nouvelle génération d’avions commerciaux sans s’être assurés que leur technologie soit suffisamment aboutie. Airbus a apporté son soutien au concept de moteur “à soufflante ouverte” de CFM GE.N SAF.PA , qui promet une réduction de la consommation de carburant pouvant atteindre 20 %, tandis que Boeing a adopté une approche plus prudente, privilégiant les conceptions de moteurs conventionnelles tout en gardant toutes ses options ouvertes. Soulignant l’intérêt que porte le secteur aux technologies de propulsion, GE Aerospace GE.N a annoncé lundi s’être associé à la Nasa et à BETA Technologies pour réaliser le premier vol à haute altitude au monde avec une assistance de propulsion hybride-électrique.

LA DÉFENSE AÉRIENNE AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ TANDIS QUE LES CONFLITS FAISENT RAGE

Les entreprises de défense représentaient la moitié des 1.600 exposants, un chiffre record, lors du salon de cette année, soulignant ainsi un changement par rapport aux origines de cet événement, qui a vu le jour en 1948 comme une vitrine de la technologie aérospatiale britannique et était initialement axé sur l’aviation commerciale.

Cette évolution reflète la manière dont les conflits, de l’Ukraine au Moyen-Orient, ont transformé les priorités en matière de dépenses et accéléré la demande de nouvelles technologies de défense.

Lockheed Martin LMT.N a annoncé lundi la mise au point d’un intercepteur Patriot à moindre coût, alors que les armées recherchent des moyens moins onéreux de contrer les drones et les missiles, tandis que les équipementiers de défense sont confrontés à la concurrence de start-ups fabriquant des armes à bas prix pouvant être produites à grande échelle.

Lockheed a indiqué que son nouveau missile PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) coûterait moins de la moitié du prix de ses intercepteurs PAC-3 MSE, dont le coût s’élève à environ 4 millions de dollars par missile, selon les documents budgétaires de l’armée américaine. Le fabricant européen de missiles MBDA a également annoncé le lancement d’un intercepteur destiné à contrer les attaques menées par un grand nombre de munitions à faible coût, telles que les drones.

L’administrateur de la Nasa, Jared Isaacman, a déclaré à Reuters que la mission Artemis III prévue pour l’année prochaine, un test clé de l’amarrage orbital et des modules lunaires nécessaires aux futurs alunissages habités, se déroulait comme prévu, malgré l’explosion d’une fusée sans équipage de Blue Origin lors d’un essai sur la rampe de lancement en mai.