Le salon automobile chinois fait ses débuts en Argentine alors que les ventes s'envolent

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* Le premier salon automobile chinois ouvre ses portes à Buenos Aires, avec plus de 20 marques exposées

* Les constructeurs automobiles chinois ont représenté 10 % des ventes de voitures en août

* Milei soutient le libre choix des consommateurs, malgré les inquiétudes concernant les constructeurs chinois

(Ajout d'une citation tirée du salon de l'automobile, paragraphes 4 et 5)

par Leila Miller

Buenos Aires accueille ce vendredi son premier salon automobile chinois, alors que le marché automobile argentin, sous la présidence de Javier Milei, est passé d’un protectionnisme marqué à un environnement plus ouvert et concurrentiel.

Les marques chinoises envahissent le marché, profitant d’une mesure autorisant l’importation de jusqu’à 50 000 véhicules électriques et hybrides en franchise de droits de douane en 2026. Les marques chinoises ont représenté 10 % des ventes de voitures et de véhicules utilitaires légers en Argentine en août, contre environ 2 % à la fin de l’année dernière.

Depuis son lancement en Argentine fin 2025 , le constructeur chinois de véhicules électriques BYD

002594.SZ est devenu la neuvième marque automobile la plus vendue. L’entreprise est en tête des ventes de voitures électriques au Brésil, en Colombie, en Équateur et en Uruguay.

Au salon de l’automobile, plus de 20 marques chinoises, dont Geely 0175.HK , Chery 9973.HK , GWM 601633.SS et Dongfeng , étaient présentes. German Molina, un concepteur 3D qui possède déjà une voiture chinoise et souhaite en acheter une autre, a visité le salon avec sa femme et son fils.

"Quand on se promène dans les grandes avenues ou dans les quartiers, on voit un grand nombre de voitures chinoises, et ce n’est pas seulement une marque, mais plusieurs marques différentes", a déclaré M. Molina. "Je pense que ce n’est qu’une question de temps avant que les gens ne commencent à les adopter un peu plus."

Sebastian Beato, président de l’association argentine des concessionnaires automobiles ACARA, a déclaré que la croissance "impressionnante" des marques chinoises avait poussé l’industrie nationale à produire de nouveaux modèles, tels que le pick-up Renault Niagara dévoilé en septembre.

En début de semaine, le gouvernement argentin a annoncé que le constructeur japonais Toyota Motor 7203.T allait investir 1,34 milliard de dollars pour développer une usine de véhicules électriques en Argentine.

Si l’industrie automobile argentine ne se transforme pas, "elle se retrouvera avec des voitures obsolètes", a déclaré M. Beato.

MILEI NE S’EN INQUIÈTE PAS

Les constructeurs automobiles chinois ne cessent de se développer en Amérique latine, vendant à la fois des véhicules traditionnels et des véhicules électriques à un rythme qui inquiète certains marchés locaux.

Le Brésil et le Mexique ont instauré des droits de douane visant à freiner cet afflux et à protéger les emplois dans le secteur manufacturier national. Mais Milei, un libertarien, s’est dit serein face à la croissance rapide de BYD et a rejeté, lors d’une interview le mois dernier, les suggestions selon lesquelles cela pourrait compliquer ses relations étroites avec les États-Unis .

"Ce que les Argentins achètent, c’est l’affaire des Argentins", a déclaré Milei à Bloomberg au Economic Club of New York.

Tesla s’est implanté en Uruguay en juillet, et certains signes laissent penser que le constructeur américain pourrait bientôt s’implanter en Argentine.

L’enregistrement de Tesla Argentina a été publié au Journal officiel du pays en avril, et la société d’État YPF a annoncé en juin avoir signé une lettre d’intention avec Tesla afin d’étudier les opportunités de stockage d’énergie .

Tesla n’a pas répondu à une demande de commentaire.

"POSSIBILITÉ D'ÊTRE COMPÉTITIF"

Les ventes de voitures en Argentine ont chuté de 13 % depuis le début de l’année par rapport à la même période en 2025, une baisse que les analystes du secteur attribuent à un ajustement du marché après la forte croissance de l’année dernière, alimentée par la réduction des barrières commerciales. Les taux d’intérêt élevés ont également dissuadé les consommateurs de contracter des crédits automobiles.

Andrés Civetta, économiste au cabinet de conseil Abeceb, a déclaré que l’industrie automobile argentine devrait se concentrer sur les pick-up, un segment dans lequel le pays s’est forgé une solide position à l’exportation et où il n’est pas encore confronté à la concurrence des marques chinoises.

Fernando Rodriguez Canedo, directeur exécutif de l’association argentine des constructeurs automobiles, a salué la suppression progressive par Milei des droits d’exportation nationaux et a indiqué que le secteur faisait également pression sur les gouvernements provinciaux pour qu’ils réduisent les taxes locales.

"Cela nous donnerait la possibilité d’être compétitifs", a déclaré M. Canedo.