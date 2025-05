Le S&P500 efface ses pertes depuis le début de l'année

(AOF) - L’indice S&P 500 gagne 0,76% à 5888,68 points et affiche désormais un bilan très légèrement positif depuis le début de l’année. Les valeurs technologiques sont à l’avant-garde de la hausse. Les investisseurs américains ont été rassurés par l’annonce d’une inflation légèrement moins forte qu’anticipé en avril. A 2,3%, elle est au plus bas depuis février 2021. Du côté des valeurs, UnitedHealth dévisse après avoir suspendu ses objectifs et annoncé le départ de son PDG. La chute de l’action pèse sur le Dow Jones, qui recule de 0,39% à 42242,91 points.

UnitedHealth trébuche lourdement à Wall Street avec une perte de 15,80 %, à 318,91 dollars. Ce repli, l’un des plus importants du jour à New York, pèse logiquement sur l’indice Dow Jones. En outre, les concurrents du spécialiste de l’assurance et des services de santé sont également touchés à l’image d’Elevance Health, Humana ou encore CVS Health Corp. Outre un changement à la tête de l’entreprise, les investisseurs n’apprécient pas la suspension des objectifs financiers annuels.

Les chiffres économiques du jour

L’inflation est ressortie à 0,2% en avril aux Etats-Unis alors qu’elle était attendue à 0,3%, après -0,1% en mars. En rythme annuel, elle s’est élevée à 2,3%, sachant qu’elle était anticipée à 2,4%, comme en mars. Dans sa version core, l’inflation est ressortie à 0,2% en avril aux Etats-Unis alors qu’elle était attendue à 0,3%, après 0,1% en mars. En rythme annuel, elle s’est élevée à 2,8%, sachant qu’elle était anticipée à 2,8%, comme en mars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Coinbase

La plate-forme d'échange de cryptomonnaies, Coinbase, remplacera Discover Financial au sein de l'indice S&P 500, a indiqué Standard & Poors. Il intégrera l'indice américain de référence pour les gestionnaires d'actifs à partir de la séance du 19 mai. Coinbase entrera dans l'histoire en devenant la première société de cryptomonnaies pure-player à rejoindre le S&P 500.

On Holding

On Holding, société de vêtements de sport basée en Suisse mais cotée à New-York, a relevé ses prévisions annuelles. Le groupe, introduit en Bourse à l'été 2021, table sur une croissance de son chiffre d'affaires d'au moins 28 % en 2025 à taux de change constants, contre une prévision antérieure de 27 %. Au premier trimestre, les ventes ont bondi de 43 % à 726,6 millions de francs suisses, dépassant les attentes qui tablaient sur 681,2 millions de francs suisses. On Holding a indiqué qu'elle devra procéder à des ajustements tarifaires sélectifs afin d'atténuer l'impact des droits de douane.