Le S&P et le Nasdaq reculent alors que les investisseurs se concentrent sur les résultats des entreprises technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs attendent les résultats des géants de l'IA; le secteur des semi-conducteurs recule

* La décision de la Fed sur les taux d'intérêt est attendue mercredi

* S&P 500 -0,24 %, Nasdaq -0,56 %, Dow +0,25 %

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi) par Sinéad Carew et Noel Randewich

Wall Street a reculé lundi, les investisseurs craignant que la persistance des prix élevés du pétrole n'oblige la Réserve fédérale à relever ses taux d'intérêt, alors qu'ils attendaient également les indications des grandes entreprises technologiques au cours d'une semaine chargée en résultats trimestriels.

Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O , Meta META.O et Apple

AAPL.O doivent publier leurs résultats trimestriels cette semaine. Les investisseurs se demandaient si la hausse observée depuis plusieurs années, alimentée par l’optimisme autour de l’intelligence artificielle, ne risquait pas de s’essouffler.

La semaine dernière, les investisseurs ont été déconcertés par les résultats trimestriels de Tesla TSLA.O et d’Alphabet

GOOGL.O , qui ont révélé d’importantes dépenses dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Lundi, le prix du brut a chuté à son plus bas niveau depuis une semaine après que le président américain Donald Trump a déclaré que Washington menait de « bonnes discussions » avec l’Iran et qu’un accord de paix était envisageable, tout en avertissant que les frappes américaines reprendraient si les négociations n’aboutissaient pas. Les cours du pétrole avaient bondi la semaine dernière, les contrats à terme sur le Brent dépassant les 100 dollars le baril, à la suite de nouvelles attaques contre des navires au Moyen-Orient.

Nvidia NVDA.O a reculé de 4,9 % et son concurrent de taille plus modeste, Advanced Micro Devices AMD.O , a perdu 7,3 %, les baisses enregistrées par ces deux sociétés et d’autres fabricants de puces pesant lourdement sur le S&P 500 et le Nasdaq.

L'indice PHLX des puces électroniques .SO a chuté de 3,5 % et affichait une baisse d'environ 22 % par rapport à son plus haut historique atteint le 22 juin. Cet indice reste toutefois en hausse de 61 % depuis le début de l'année 2026.

Les débuts fulgurants 688825.SS du fabricant chinois de puces CXMT Corp lundi, ainsi qu’une information selon laquelle le pays a commencé à fabriquer ses propres outils de fabrication de puces DUV , ont également signalé une intensification de la concurrence pour l’industrie américaine des semi-conducteurs.

D'autres segments du marché boursier américain ont progressé, l'indice S&P 500 des biens de consommation de base

.SPLRCS gagnant 1,7 % et l'indice des soins de santé .SPXHC progressant d'environ 1 %.

« La journée d’aujourd’hui s’inscrit dans la continuité de la rotation des secteurs que nous observons depuis quelque temps », a déclaré Bill Merz, responsable de la recherche sur les marchés de capitaux et de la construction de portefeuilles chez U.S. Bank Asset Management Group. « Une partie de la réaction du marché pourrait être liée à ce soupçon grandissant qu’une hausse des taux de taux d’intérêt pourrait être imminente. »

Le S&P 500 a reculé de 0,24 % à 7 394,28 points. Le Nasdaq a perdu 0,56 % à 24 835,82 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,25 % à 52 078,55 points.

Malgré la baisse du S&P 500, les titres en hausse ont été 1,6 fois plus nombreux que ceux en baisse au sein de l’ .AD.SPX . Le S&P 500 a enregistré 28 nouveaux plus hauts et trois nouveaux plus bas; le Nasdaq a quant à lui enregistré 88 nouveaux plus hauts et 150 nouveaux plus bas.

Les cours du Brent LCOc1 ont chuté de 8 % pour s’établir à environ 89 dollars le baril après que Washington a brusquement suspendu samedi une campagne de frappes aériennes de deux semaines contre l’Iran, dans ce qui constitue le dernier revirement stratégique du président dans ce conflit qui dure depuis cinq mois.

Les sociétés pétrolières Occidental Petroleum OXY.N et Exxon Mobil XOM.N ont respectivement reculé de 3,2 % et 1,4 %.

La décision de politique monétaire de la Fed est attendue mercredi et les opérateurs estiment à 62 % la probabilité que la banque centrale maintienne ses taux inchangés, contre 38 % pour une hausse de 25 points de base, selon l’outil CME FedWatch.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) pour le mois de juin sera publié le lendemain de la décision de la banque centrale et jouera un rôle clé dans la formation des anticipations du marché concernant les taux d’intérêt pour le reste de l’année.

Selon LSEG I/B/E/S, les analystes s'attendent en moyenne à ce que les bénéfices agrégés du S&P 500 au deuxième trimestre bondissent de 39 % par rapport à l'année dernière, les valeurs liées à l'IA représentant une grande partie de cette croissance.

Le S&P 500 se négocie actuellement à environ 20 fois les bénéfices attendus, contre une moyenne sur dix ans de 20, selon les données de LSEG.