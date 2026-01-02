Le S&P et le Nasdaq démarrent l'année 2026 sur des bases solides, alors que la technologie rebondit après ses récentes pertes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices: Dow inchangé, S&P 500 en hausse de 0,4%, Nasdaq en hausse de 0,75%

*

Les détaillants de meubles augmentent après que Trump ait reporté la hausse des tarifs douaniers

*

Les valeurs technologiques dopent les gains à Wall Street

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Nikhil Sharma

Le S&P 500 et le Nasdaq ont démarré en force le premier jour de bourse de 2026, les valeurs technologiques menant le rallye, alors que le sentiment de risque s'est amélioré après plusieurs séances moroses dans les derniers jours d'une année 2025 en dents de scie.

Vendredi, les valeurs technologiques ont fait leur retour, avec le poids lourd Nvidia NVDA.O en hausse de 2,4 % et Broadcom AVGO.O en hausse de 3,1 %. L'indice technologique du S&P 500 .SPLRCT a surpassé ses pairs, avec une hausse de 1,2 %.

Les dernières séances de 2025 n'ont pas répondu aux attentes d'un "rallye du Père Noël", une tendance saisonnière selon laquelle les marchés ont tendance à être stimulés tardivement au cours des cinq derniers jours de décembre et des deux premiers jours de janvier, d'après le Stock Trader's Almanac.

Néanmoins, le S&P 500 .SPX , le Dow .DJI et le Nasdaq

.IXIC ont terminé l'année avec des gains à deux chiffres - leur troisième année consécutive dans le vert, une série observée pour la dernière fois entre 2019 et 2021. Le Dow Jones a enregistré sa huitième hausse mensuelle consécutive, la plus longue depuis 2017-2018.

L'appétit insatiable pour les valeurs de l'intelligence artificielle a soutenu le rallye, poussant les trois indices à des niveaux record l'année dernière.

À 10 h 13 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 4,81 points, soit 0,01 %, à 48 058,48, le S&P 500 .SPX a gagné 25,98 points, soit 0,38 %, à 6 871,48 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 170,96 points, soit 0,75 %, à 23 416,44.

Wall Street a fait une remontée spectaculaire en 2025 depuis les plus bas d'avril, lorsque les tarifs douaniers du "Jour de la libération" de Trump ont déclenché un effondrement des marchés mondiaux, éloigné les investisseurs des actions américaines et menacé la croissance en assombrissant les perspectives de taux d'intérêt.

Les investisseurs ont suivi de près l'évolution des marchés en 2025 pour voir si elle se poursuivait au cours de la nouvelle année, en particulier la menace sans cesse renouvelée de tarifs douaniers surprises de la part du président Donald Trump.

Mercredi, le président Trump a signé une proclamation pour retarder d'une année supplémentaire l'augmentation des droits de douane sur les meubles rembourrés, les armoires de cuisine et les meubles-lavabos, a indiqué la Maison Blanche.

Les actions de plusieurs détaillants de meubles, notamment Wayfair W.N , Williams-Sonoma WSM.N et RH RH.N , qui ont augmenté de 4,6 %, 2,7 % et 5,4 %, respectivement.

La trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale donnera le ton aux marchés mondiaux en 2026, après que les récentes données économiques et les attentes d'un nouveau président de la Fed dovish ont incité les investisseurs à prévoir de nouvelles réductions.

"Le prochain président de la Fed sera probablement beaucoup plus dovish que Jerome Powell. J'imagine donc que nous assisterons effectivement à une baisse substantielle des taux d'intérêt au cours du second semestre de cette année", a déclaré Dennis Dick, stratège de marché en chef chez Stock Trader Network.

"Cela sera bénéfique pour toutes les actions, et pas seulement pour les actions technologiques. Les petites capitalisations commenceront à surperformer au second semestre

Les données sur le marché du travail de la semaine prochaine constitueront un élément clé du mois de janvier, en particulier après que M. Powell, lors de la réunion de décembre de la banque centrale, a mis en garde contre de nouvelles réductions des taux d'intérêt tant qu'il n'y aurait pas plus de clarté sur l'emploi.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans une proportion de 1,5 pour 1 sur le NYSE et de 1,5 pour 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 5 nouveaux plus hauts et 6 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 30 nouveaux plus hauts et 49 nouveaux plus bas.