 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les ventes de voitures neuves Tesla en Italie ont baissé de 18 % en 2025
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 18:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les nouvelles immatriculations de Tesla TSLA.O en Italie ont augmenté de 85% en glissement annuel en décembre, mais le fabricant américain de véhicules électriques a enregistré une baisse globale de 18% pour 2025, ont montré vendredi les données du ministère italien des Transports.

L'entreprise américaine a vendu 2 519 voitures en Italie le mois dernier, ce qui représente une part de marché de 2,3 %.

Pour l'ensemble de l'année 2025, les immatriculations de nouvelles voitures Tesla dans le pays se sont élevées à 12 847 unités, soit une part de marché de 0,8 %, en baisse par rapport aux 15 650 en 2024.

En 2025, les immatriculations du concurrent chinois de Tesla, BYD 002594.SZ , qui vend également des voitures hybrides en Italie, se sont élevées à 23 621 dans le pays.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
440,9800 USD NASDAQ -1,94%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank