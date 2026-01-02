Les ventes de voitures neuves Tesla en Italie ont baissé de 18 % en 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les nouvelles immatriculations de Tesla TSLA.O en Italie ont augmenté de 85% en glissement annuel en décembre, mais le fabricant américain de véhicules électriques a enregistré une baisse globale de 18% pour 2025, ont montré vendredi les données du ministère italien des Transports.

L'entreprise américaine a vendu 2 519 voitures en Italie le mois dernier, ce qui représente une part de marché de 2,3 %.

Pour l'ensemble de l'année 2025, les immatriculations de nouvelles voitures Tesla dans le pays se sont élevées à 12 847 unités, soit une part de marché de 0,8 %, en baisse par rapport aux 15 650 en 2024.

En 2025, les immatriculations du concurrent chinois de Tesla, BYD 002594.SZ , qui vend également des voitures hybrides en Italie, se sont élevées à 23 621 dans le pays.