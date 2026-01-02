La Bourse de Paris commence l'année en petite hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé sa première séance de l'année en petite hausse vendredi, profitant d'un fort enthousiasme des investisseurs pour les valeurs technologiques.

Le CAC 40, l'indice vedette de la Bourse de Paris, a gagné 0,56%, soit 45,71 points, pour s'établir à 8.195,21 points.

"La confiance (...) à l'égard des valeurs technologiques dont l'exposition au risque viendra surtout des éventuelles tensions à venir sur leurs conditions de financement et l'envolée du coût de leur dette" perdure pour l'instant, relève Véronique Riches-Flores, économiste de RichesFlores Research.

"En dépit des risques en présence et des déséquilibres notamment induits par la frénésie à l'égard des nouvelles technologiques, les perspectives immédiates des marchés financiers se présentent sous un jour favorable pour les premiers mois de l'année", note-t-elle.

Le titre du groupe franco-italien STMicroelectronics, spécialisé dans les semi-conducteurs, a ainsi gagné 4,46% sur la séance, à 23,44 euros l'action.

Le CAC 40 avait terminé mercredi en léger repli de 0,23%, pour sa dernière séance de 2025. Sur l'ensemble de l'année, l'indice a connu une solide performance, bondissant de 10,42%, après avoir reculé de 2,15% en 2024.

Mais ses progrès sont bien inférieurs à ceux de ses équivalents ailleurs en Europe: l'indice Dax de la Bourse de Francfort a progressé de 23,01% sur l'ensemble de l'année et le FTSE 100 à Londres, de 21,51%, sa meilleure performance annuelle depuis 2009, tandis que Madrid (+49,27%) affiche un taux de progression cinq fois supérieur à celui de la place parisienne.

En dépit de ventes de voitures neuves en net recul en 2025 en France, avec une baisse de 5,02% sur un an, les constructeurs automobile français ont entamé l'année 2026 en hausse à la Bourse de Paris, Renault gagnant 2,65% à 36,36 euros et Stellantis prenant 3,27% à 9,71 euros.

Le secteur de la défense a également commencé l'année dans le vert, les investisseurs estimant que la probabilité d'une paix durable en Ukraine était à nouveau plus faible qu’avant le Nouvel An.

Des conseillers à la sécurité de pays européens alliés de Kiev doivent rencontrer samedi à Kiev des responsables ukrainiens, avec la participation par visioconférence d'une équipe américaine. Selon le président Volodymyr Zelensky, une quinzaine de pays ont confirmé leur participation, ainsi que des représentants de l'UE et de l'Otan.

M. Zelensky s'était entretenu en décembre avec Donald Trump à Washington sur le plan américain visant à mettre fin à près de quatre ans de guerre, mais des questions sensibles telles que celle des territoires restent non résolues.

A Paris, Thales a terminé en hausse de 2,26% à 235 euros, Safran a gagné 3,30% à 307,20 euros et Dassault Aviation s'est octroyé 2,41% à 280,40 euros.

