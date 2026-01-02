L'Europe en hausse pour débuter 2026, Wall Street hésite à mi-parcours

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

par Augustin Turpin

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, grimpant vers de nouveaux records pour la première séance de 2026 et sur la lancée des gains exceptionnels enregistrés l'année précédente, les valeurs de la défense menant la danse.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,56% à 8.195,21 points. Le Footsie britannique a emporté 0,20%, après avoir brièvement ‍franchi durant la séance, pour la première fois, la barre symbolique des 10.000 points, tandis que le Dax allemand a avancé de 0,20%.

L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,91%, le FTSEurofirst 300 de 0,69%. Le Stoxx 600 a pris 0,62% à 595,89, se rapprochant du seuil des 600 points.

Les marchés en Europe ont débuté 2026 sur une note optimiste, à l'entame d'une année qui devrait mettre à l'épreuve le rallye sur l'intelligence artificielle, le passage du ‌relais à la tête de la Réserve fédérale américaine (Fed) et la persistance de craintes sur le commerce mondial.

Dans un contexte de faibles échanges, les investisseurs se sont concentrés sur l'analyse des indices d'activité PMI pour le secteur manufacturier de la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la zone euro pour décembre, ainsi que les données de la Banque centrale européenne (BCE) sur la croissance des prêts aux entreprises dans la ​zone euro pour le mois de novembre.

Le compartiment des valeurs européennes de la défense a mené les gains et terminé en hausse de 3,26%.

"Il ne faut pas extrapoler trop loin, car le premier jour ⁠d'échanges s'est révélé être un indicateur extrêmement peu fiable ces derniers temps pour prédire l'évolution du reste de l'année", ont déclaré les analystes de Deutsche Bank.

Au cours des trois dernières années, le S&P 500 a démarré par une première séance négative, mais terminé l'année avec des gains à deux chiffres, ont-ils souligné.

La trajectoire de la politique monétaire de la ⁠Fed donnera le ton sur les marchés en 2026, les récentes données économiques et les ‍anticipations d'un nouveau président plus accommodant pour la banque centrale ayant relancé les attentes de nouvelles baisses des taux.

"Le prochain président de la Fed sera ⁠probablement beaucoup plus accommodant que Jerome Powell. Je pense donc que nous assisterons à une baisse substantielle des taux d'intérêt au second semestre de cette année", a déclaré Dennis Dick, stratège chez Stock Trader Network.

"Cela sera bénéfique pour toutes les actions, pas seulement celles du secteur technologique, a-t-il ajouté. "Les petites capitalisations commenceront à surperformer au second semestre."

Les premiers indices de l'année sur la trajectoire des taux, les données sur le marché du travail, qui seront publiées ​la semaine prochaine, seront scrutés par les investisseurs. Jerome Powell a mis en garde en décembre contre de nouvelles baisses tant que la situation de l'emploi ne serait pas plus claire.

VALEURS

Le groupe éolien maritime danois Orsted a terminé sur une hausse de 4,62% après avoir annoncé contester la suspension par Washington de son projet Revolution Wind, d'une valeur de 5 milliards de dollars, et demander une injonction judiciaire.

A WALL STREET

Les marchés américains hésitent à l'heure ⁠de la clôture en Europe, après plusieurs séances moroses dans les derniers jours d'une année 2025 mouvementée.

Le Dow Jones est presque stable (0,05%), le Standard & Poor's 500 perd 0,19% et le Nasdaq Composite 0,34%.

LES ​INDICATEURS DU JOUR

Les données publiées par la BCE ont montré une accélération de la croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro en novembre.

Les ​indices d'activité PMI définitifs pour le secteur manufacturier pour ​décembre ont révélé une croissance en France et en Grande-Bretagne, mais une contraction en Allemagne et dans la zone euro.

CHANGES

Le dollar est stable face à un panier de devises de référence mais reste sous pression en ce ​début 2026 après avoir reculé de plus de 9% l'an dernier.

Les inquiétudes concernant le déficit budgétaire américain, la guerre commerciale et ⁠les doutes quant à l'indépendance de la Fed sous l'administration de Donald Trump ont pesé sur la devise, et ces préoccupations devraient perdurer en 2026.

L'euro perd 0,07% à 1,1737 dollar.

TAUX

Les rendements des obligations d'État de la zone euro progressent avec les anticipations d'une année à nouveau marquée par d'importantes émissions de dette, les mesures de relance budgétaire allemandes et des éléments défavorables au niveau de la géopolitique.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a gagné 3,8 points de base, à 2,9004%. Le deux ans a pris 1,8 point de base, à 2,1409%.

A l'heure de la clôture du marché obligataire européen, le rendement des Treasuries à dix ans avance de trois points de base, à 4,1828%, et le ‌deux ans gagne 0,8 point de base, à 3,4774%.

PÉTROLE

Les cours du brut reculent pour leur première séance de l'année 2026, après avoir accusé l'an dernier un repli de près de 20%, leur pire performance annuelle depuis 2020, sous l'effet de craintes concernant une surabondance de l'offre.

Par ailleurs, selon trois délégués de l'Opep+, l'organisation devrait maintenir une production pétrolière inchangée lors de sa réunion de dimanche, malgré le regain de tensions entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU) autour du conflit au Yémen.

Le Brent abandonne 1,23% à 60,10 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,24% à 56,71 dollars.

MÉTAUX

Les métaux précieux ont démarré l'année en force, rebondissant après avoir terminé 2025 en repli, les tensions entre les grandes puissances et les espoirs de baisse des taux américains ayant stimulé l'appétit des investisseurs.

L'or au comptant monte de 0,19% à 4.322,45 dollars l'once.

A SUIVRE LUNDI 5 JANVIER :

LA SITUATION ‌SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Augustin Turpin)