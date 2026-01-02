Air Liquide confirme viser une autre progression de sa marge opérationnelle sur l'exercice 2025

(AOF) - Air Liquide a compilé des éléments afin de faciliter la modélisation financière de ses résultats pour l’exercice 2025. Le spécialiste des gaz industriels, médicaux et technologiques a rappelé qu’au troisième trimestre l’impact des effets de change avait été de -4,2% sur son chiffre d’affaires et que pour le quatrième trimestre il devrait être proche de -6%, soit environ -3,5% sur l’ensemble de l’année.

Le géant français a rappelé que ses ventes avaient progressé de 2,7% au troisième trimestre dans le segment Industriel marchand et de 4,9% dans l'activité Santé. En revanche, toujours sur la même période, elles ont reculé de 0,2% dans la division Grande industrie et de 0,9% dans celle de l'Electronique.

Le groupe a notamment rappelé qu'il était "confiant dans sa capacité à augmenter encore sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance de son bénéfice net récurrent, à taux de change constants sur l'exercice 2025".

Les résultats annuels seront publiés le 20 février prochain.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Deuxième mondial derrière Linde-Praxair des gaz industriels et médicaux, né en 1902 ;

- Ventes de 27,1 Mds€ structurées en 3 branches : gaz et services industriels pour 95,54 %, puis gaz & services (marchés globaux, technologies, ingenierie et construction);

- Equilibre des revenus par zones géographiques –les Amérique pour 39 %, l’Europe pour 37 %, l’Asie-Pacifique pour 20 % ;

- Ambition : tirer parti de la transition énergétique -décarbonation via l’offre de gaz bas-carbone, le captage & gestion du CO- et se renforcer dans les 5 métiers de mobilité hydrogène, électronique, santé, industriel marchand et hautes technologies -spatial, cryogénie, quantique….

- Capital ouvert, avec 33 % d'actionnaires individuels et 2,5 % pour les salariés, Benoît Poitier présidant le conseil de 14 administrateurs, François Jackow étant directeur général.

Enjeux

Agilité du modèle d’affaires :

- simplification de l’organisation : création d’une direction industrielle mondiale unique, ajustement du comité exécutif, réduction des niveaux hiérarchiques,

- focus sur la rentabilité : gestion active des prix, optimisation du portefeuille d’activités (3 cessions en Afrique, 7 acquisitions au 1 er semestre), efficacité industrielle, (extension des centres de services partagé) et optimisation de l’usage des données, d’où des gains d’efficacité de 434 M€ à fin septembre,

- focus sur la santé, à domicile et dans les gaz à forte valeur ajoutée,

- innovation visant à l'excellence opérationnelle par le biais d’un réseau mondial de 6 campus innovation, avec + 400 partenariats académiques et des laboratoires dédiés -expertise data, IoT, molécules. ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 :

- par le biais de captage et stockage de CO2, production d’hydrogène en électricité bas carbone et 8 Mds€ investis sur 2022-2035 dans la chaîne de valeur de l’hydrogène,

- d’où une très rapide baisse de l’intensité carbone dès 2024 :- 41 % vs 2015,

- participation au fonds mondial de financement de l’hydrogène décarboné (1,2 Md€ investis pour 15 Mds€ d’effet de levier), création avec Totalenergies de TEAL Mobility, futur n° 1 européen de la distribution d’hydrogène pour poids lourds,

- émissions d’emprunts « verts » ;

- Visibilité de l’activité et des résultats futurs via :

- les partenariats industriels de long terme et les contrats pluri-annuels (1/3 des revenus générés par les contrats de 20 ans) avec marge d’exploitation de + 20 % ;

-

- Les investissements en cours d’exécution, au niveau record de 4,9 Mds€ à fin septembre dont 1 Md€ pour l’Electronique au service du secteur des semi-conducteurs et 2 Mds€ pour la transition énergétique ;

- Soutien financier des fonds publics européens et américains à la transition énergétique ;

- Bilan sain avec, à fin septembre, un retour sur fonds propres de 33,5 %, une dette nette de 9,4 Mds€ et un autofinancement libre de 4,95 Mds€.

Défis

- Vers une probable montée des investissements aux Etats-Unis (faible exposition au risque douanier, les activités industrielles étant locales) qui bénéficieront de 2 crédits d’impôt, l’un pour les projets en hydrogène faible en carbone, l’autre pour les clients semi-conducteurs ;

- Vers l’acquisition, effective au 1 er semestre 2026 du coréen DIG Airgas (510 M€ de chiffre d’affaires), pour une valeur d’entreprise de 2,85 Mds€, financée par la dette et de l’indien NovaAir, plateforme de services liés au gaz industriel ;

- Après une hausse de 0,9 % des ventes sur 9 mois, anticipations confirmées pour 2025, dernière année du plan Advance : progression de la marge opérationnelle et du résultat net courant et retour sur capitaux employés supérieur à 10 % ;

- Ambition 2025-26 confirmée d’une marge opérationnelle portée de 19,9 à près de 22 % ;

- Dividende 2024 de 3,3 €.