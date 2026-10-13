Le S&P 500 reste stable alors que les fabricants de puces électroniques reculent et que les résultats des banques sont publiés

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(Le point sur les cours de l'après-midi)

* Citigroup et Johnson & Johnson reculent malgré une hausse de leurs bénéfices

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent alors que les craintes liées à la concurrence chinoise s'intensifient

* S&P 500: -0,02 %, Nasdaq: -0,13 %, Dow: -0,33 %

par Noel Randewich et Tharuniyaa Lakshmi

Le S&P 500 est resté pratiquement inchangé mardi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ayant accentué leurs récentes pertes et les investisseurs ayant décortiqué les résultats trimestriels mitigés de Citigroup et d’autres grandes banques américaines.

L'indice PHLX des semi-conducteurs .SOX a reculé de 1,2 %, enregistrant une cinquième séance consécutive de baisse, après que Hock Tan, directeur général de Broadcom AVGO.O , a comparé lundi une partie des flux d'investissement dans le secteur à « un pari au casino ». De plus, les informations faisant état des avancées technologiques de la société chinoise de puces mémoire CXMT ont renforcé les inquiétudes concernant une concurrence croissante.

Micron Technology MU.O a reculé de 5,4 % et Applied Materials AMAT.O a perdu 8 %. Broadcom est resté pratiquement inchangé.

Citigroup C.N a reculé de 4,1 % et Goldman Sachs GS.N a progressé de 0,2 % après que les deux banques ont dépassé les estimations de bénéfices.

Wells Fargo WFC.N a chuté de 2,2 % après que son produit net d'intérêts s'est révélé inférieur aux estimations, tandis que JPMorgan Chase JPM.N a oscillé entre hausses et baisses à la suite d'un rare résultat inférieur aux prévisions .

Apple AAPL.O a atteint un plus haut historique intrajournalier à 348,15 $. Le fabricant de l’iPhone affichait en fin de séance une hausse de 0,6 % à 343,05 $, ce qui porte sa capitalisation boursière à 5 000 milliards de dollars.

Selon les données de LSEG, les analystes tablent en moyenne sur une hausse de plus de 30 % des bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre, alimentée en grande partie par les entreprises technologiques liées à l’IA.

Les anticipations d’une saison des résultats solide ont compensé les inquiétudes liées au conflit entre les États-Unis et l’Iran, à la hausse des rendements obligataires et à l’inflation liée aux prix élevés du pétrole.

« Tant que la saison des résultats n'aura pas battu son plein, nous resterons confrontés à des performances boursières inégales », a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities.

Le S&P 500 a finalement clôturé en baisse de 0,02 % à 7 805,51 points.

Le Nasdaq a reculé de 0,13 % à 27 210,72 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,33 % à 51 677,05 points.

Le S&P 500 a progressé de 14 % en 2026, porté par les valeurs technologiques liées à l’IA. Cependant, l’ e médiane des actions de l’indice a augmenté de moins de 5 % et plus de 200 composantes du S&P 500 sont en baisse depuis le début de l’année.

Reflétant les anticipations de solides résultats d’entreprise de la part des poids lourds de l’IA, le S&P 500 se négocie à moins de 19 fois les bénéfices attendus, son plus bas niveau depuis 2023.

L’indice PHLX des semi-conducteurs a perdu plus de 8 % au cours des cinq dernières séances, mais affiche toujours une hausse de plus de 70 % depuis le début de l’année.

L'indice S&P 500 du secteur de la santé .SPXHC a reculé de 1,3 % mardi, tandis que Johnson & Johnson JNJ.N a chuté de 6 % malgré des bénéfices supérieurs aux estimations.

Bumble BMBL.O a bondi de 56 % après que l’opérateur de l’application de rencontres a accepté de se retirer de la cote dans le cadre d’une opération de 1,3 milliard de dollars.

Domino's Pizza DPZ.O a perdu 3,2 % après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

Au sein de l’indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en baisse ont été plus nombreux que ceux en hausse, dans un rapport de 1,1 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux plus hauts et cinq nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 36 nouveaux plus hauts et 370 nouveaux plus bas.