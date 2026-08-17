Le S&P 500 recule légèrement, les tensions au Moyen-Orient l'emportant sur les gains du secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,31 %, S&P 500 -0,14 %, Nasdaq stable

* Les entreprises de stockage de données et les fabricants de puces mémoire sont globalement en hausse

* L'action américaine de Vista Energy progresse après l'acquisition d'une participation par Peter Thiel

(Dernières informations à l'ouverture des marchés) par Avinash P et Purvi Agarwal

Le S&P 500 est resté discret lundi, les marchés évaluant les tensions entre les États-Unis et l’Iran, tandis que l’annonce de prévisions de chiffre d’affaires solides par le laboratoire d’IA Anthropic a soutenu certaines valeurs technologiques.

Téhéran va intensifier les tensions dans le détroit d'Ormuz et dans l'ensemble de la région si la diplomatie avec les États-Unis échoue, a déclaré à Reuters un haut responsable iranien, soulignant un changement de politique iranienne privilégiant l'offensive plutôt que la défense.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé d’environ 0,4 %, tandis que l’indice énergétique du S&P 500

.SPNY affichait une hausse de 0,2 %.

«(Les investisseurs) se disaient que les guerres finissent toujours par prendre fin. Je ne pense pas que quiconque ait pris en compte le fait que cela pourrait encore durer alors que nous approchons de la fin de l’été », a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation.

Par ailleurs, Reuters a rapporté vendredi qu’Anthropic, qui se prépare à son introduction en bourse, prévoyait pour 2028 un chiffre d’affaires compris entre environ 190 et 200 milliards de dollars, selon deux personnes proches des finances de l’entreprise.

Les fabricants de puces ont mené la danse, avec Micron Technology MU.O et Sandisk SNDK.O en hausse respectivement de 4,5 % et 6,7 %.

Les valeurs technologiques de l’indice S&P 500 .SPLRCT ont progressé de 0,1 %, limitant ainsi les baisses générales et permettant au Nasdaq, fortement orienté vers la technologie, de rester stable.

La semaine prochaine, les marchés suivront de près les résultats du fabricant de puces Nvidia NVDA.O , la société la plus valorisée au monde, afin de déterminer si la dynamique portée par le secteur technologique peut perdurer.Son action a progressé de 0,2 % en début de séance.

Danni Hewson, responsable de l’analyse financière chez AJ Bell, a déclaré qu’une plus grande clarté concernant les investissements dans l’IA et la source des rendements apaisait les craintes immédiates d’un « éventuel boom puis effondrement de l’IA ».

À 9 h 40 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 164,46 points, soit 0,31 %, à 53 567,95, le S&P 500 .SPX perdait 10,71 points, soit 0,14 %, à 7 775,01, et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 2 ,43 points, soit 0,01 %, à 26 726,73.

Les baisses enregistrées par UnitedHealth UNH.N et McDonald's

MCD.N ont pesé sur le Dow.

Les inquiétudes concernant le retour sur investissement dans l’IA ont récemment malmené les valeurs des semi-conducteurs, mais des résultats trimestriels solides et des prévisions indiquant une demande résiliente ont rapproché le Nasdaq

.IXIC , à forte composante technologique, de ses plus hauts historiques.

L'indice S&P 500 .SPX a clôturé jeudi à un niveau record après qu'une série de données d'inflation modérées a incité les traders à revoir à la baisse les probabilités d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine lors de sa réunion de septembre.

Selon l’outil FedWatch du CME, les traders tablent désormais sur une probabilité de près de 31 % que la Fed relève ses taux de 25 points de base le mois prochain, ce qui est nettement inférieur à la probabilité quasi égale d’une hausse par rapport à un statu quo enregistrée il y a une semaine.

Le Wells Fargo Investment Institute a toutefois revu ses prévisions concernant la Fed et table désormais sur une hausse des taux de 25 points de base cette année, alors qu’il ne prévoyait auparavant aucun changement.

Les résultats trimestriels de Walmart WMT.O , référencedu commerce de détail , etde Home Depot HD.N , enseigne spécialisée dans la rénovation, qui comptent parmi les rares entreprises à ne pas avoir encore publié leurs résultats dans le cadre de la saison des résultats en cours, seront suivis de près cette semaine.

Parmi les autres titres en vue, l’action Vista VISTAA.MX

VIST.N , cotée aux États-Unis, a progressé de 5,3 % après que Peter Thiel a acquis une participation de 1 % dans cette société pétrolière latino-américaine.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,55 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,43 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré huit nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 29 nouveaux plus hauts et 34 nouveaux plus bas.