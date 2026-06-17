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Le S&P 500 recule et les taux d'intérêt remontent après l'annonce de la Fed
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 21:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour après l'annonce de la Fed)

* La Réserve fédérale maintient ses taux d'intérêt inchangés

* Première décision sur les taux sous la présidence de Warsh

* Hausse des cours du pétrole après les déclarations de Trump

par Caroline Valetkevitch

Les principaux indices boursiers ont reculé, les rendements obligataires ont augmenté et le dollar américain a poursuivi sa progression face à l’euro mercredi, après que la Réserve fédérale a maintenu son taux directeur inchangé et que de nouvelles projections ont révélé que les responsables de l’ e s’attendaient à une hausse des coûts d’emprunt dans le courant de l’année, dans un contexte de craintes croissantes liées à l’inflation. Il s’agissait de la première déclaration sur les taux sous la présidence de Kevin Warsh.

« Comme on s’y attendait largement, il y a de fortes chances qu’il n’y ait pas de baisse des taux cette année. Cela ne fait que confirmer cette hypothèse », a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group à Omaha.

« La question qui se pose désormais », a ajouté M. Detrick, « est de savoir si nous assisterons réellement à une hausse ou si la Fed va marquer une pause jusqu’à la fin de l’année. »

Les rendements des bons du Trésor étaient restés pratiquement inchangés en début de journée. Le rendement des bons du Trésor américains à 10 ans de référence US10YT=RR s'établissait en dernière heure à 4,467 %, en hausse de 3,91 points de base par rapport aux 4,428 % enregistrés mardi en fin de séance.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 525,67 points, soit 1,01 %, à 51 474,00, le S&P 500 .SPX a perdu 96,15 points, soit 1,28 %, à 7 415,20 et le Nasdaq Composite

.IXIC a reculé de 382,32 points, soit 1,45 %, à 25 994,03.

L'action SpaceX SPCX.O a reculé pour la première fois depuis son introduction en bourse vendredi dernier. Elle clôturait en baisse de 1,8 %. L'indice MSCI, qui mesure la performance des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a perdu 4,04 points, soit 0,36 %, pour s'établir à 1 124,26.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,52 %.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,44 % à 99,99, tandis que l'euro

EUR= reculait de 0,48 % à 1,1551 $. Les cours du pétrole ont progressé après que le président américain Donald Trump a déclaré que son nouvel accord de cessez-le-feu avec l’Iran n’était pas définitif et qu’il pourrait reprendre la guerre s’il n’était pas satisfait. Les récentes baisses des cours du pétrole avaient commencé à apaiser les craintes d’un ralentissement économique, notamment en Europe, grande importatrice d’énergie. L’Agence internationale de l’énergie a indiqué que le marché pétrolier connaîtrait un excédent d’offre important en 2027, après s’être remis de la fermeture du détroit d’Ormuz.

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