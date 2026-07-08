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Le S&P 500 recule après que Trump a déclaré que l'accord avec l'Iran était « terminé »
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 20:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières nouvelles sur les cours de l'après-midi)

* Broadcom en hausse après l'annonce par Apple d'un investissement de 30 milliards de dollars dans un accord sur les puces

* Les déclarations de Trump sur l'Iran font grimper les cours du pétrole

* S&P 500: -0,36 %, Nasdaq: -0,08 %, Dow: -1,11 %

par Ragini Mathur et Noel Randewich

Le S&P 500 a reculé mercredi après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'un accord provisoire visant à mettre fin à la guerre avec l'Iran était « », tandis que Broadcom menait la hausse parmi les valeurs du secteur des puces électroniques, récemment malmenées. S'exprimant lors d'un sommet de l'Otan en Turquie, M. Trump a déclaré qu'il n'avait aucun intérêt à poursuivre les négociations avec l'Iran et a averti que Washington mènerait probablement de nouvelles frappes dans la nuit de mercredi. Les propos de Trump ont marqué le dernier revers en date dans cette série de négociations en dents de scie, oscillant entre menaces d’escalade et espoirs de solution diplomatique, laissant les investisseurs désorientés par plusieurs faux départs vers un accord de paix. « La durée est ici le facteur clé. Combien de temps cela va-t-il durer? », a déclaré Rob Haworth, stratège en chef des investissements chez U.S. Bank Wealth Management à Seattle. « Si nous constatons des dégâts sur les infrastructures iraniennes, le marché pourrait devoir réagir plus vivement, car il y aura probablement des représailles iraniennes. »

Les géants de l’IA Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O ont chacun reculé de plus de 1 %, pesant sur l’indice S&P 500. Broadcom AVGO.O a gagné 5,2 % après qu’Apple AAPL.O a annoncé son intention de dépenser plus de 30 milliards de dollars dans le cadre d’un accord d’approvisionnement en puces conclu en début de semaine avec le fabricant de puces.

« Chaque fois qu’Apple annonce qu’elle utilise votre équipement, c’est plutôt positif — surtout quand on sait que 2,5 milliards d’appareils Apple sont entre les mains des utilisateurs à travers le monde », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth. L'action Nvidia NVDA.O a progressé d'environ 2,8 % après que le journal The Information a rapporté que la Chine prévoyait d'autoriser ses principales entreprises spécialisées dans l'IA à acheter un nombre limité de puces H200 de la société. L' .SOX de l'indice PHLX des puces électroniques a progressé de 2,2 %, et l'indice affiche une hausse de 77 % en 2026.

Le S&P 500 a reculé de 0,36 % à 7 477,10 points. Le Nasdaq a perdu 0,08 % à 25 798,29 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a reculé de 1,11 % à 52 335,24 points.

Neuf des onze indices sectoriels du S&P 500 ont reculé, emmenés à la baisse par le secteur industriel .SPLRCI , en recul de 3,41 %, suivi par le secteur des matériaux .SPLRCM , qui a perdu 2,45 %.

Les cours du pétrole ont bondi à la suite des déclarations de Trump, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s’appréciant de 5 %. Les rendements des bons du Trésor ont également augmenté, la vague de ventes s’étant étendue aux obligations. US/ La dernière escalade du conflit menaçait de perturber la reprise boursière qui a permis à l’indice de référence S&P 500 de progresser d’environ 9 % depuis le début de l’année, malgré de fortes baisses après le début de la guerre au Moyen-Orient.

Une nouvelle flambée des cours du pétrole pourrait raviver les craintes inflationnistes et compliquer davantage la tâche de la Réserve fédérale. Les valeurs du secteur du voyage, sensibles aux prix de l’énergie, ont chuté, la hausse des cours du pétrole attisant les inquiétudes concernant les coûts du carburant et la demande. United Airlines UAL.O a reculé de 2,3 % et Delta Air Lines

DAL.N a perdu 1,9 %.

Les opérateurs de croisières ont également reculé, Carnival

CCL.N perdant 3,7 % et Norwegian Cruise Line NCLH.N reculant de 2,1 %. Mercredi, le Fonds monétaire international a une nouvelle fois revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2026, les ramenant à 3 %, tout en mettant en garde contre les risques persistants liés à la guerre au Moyen-Orient. Les craintes liées à l’inflation se sont intensifiées lors de la réunion de la banque centrale américaine le mois dernier, les responsables ayant suivi l’exemple du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, en adoptant une déclaration de politique monétaire plus sobre, comme l’ont révélé mercredi les procès-verbaux de la séance.

Selon le Fedwatch du CME, les opérateurs anticipent une probable hausse des taux d’intérêt d’ici la réunion de la Fed en décembre.

Au sein de l'indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en baisse ont été trois fois plus nombreux que ceux en hausse.

Valeurs associées

ALPHABET-A
361,9200 USD NASDAQ -1,39%
AMAZON.COM
243,6200 USD NASDAQ -0,96%
APPLE
313,3900 USD NASDAQ +0,88%
BRC GROUP HLDG
7,1900 USD NASDAQ -3,62%
BROADCOM
388,6900 USD NASDAQ +4,83%
CARNIVAL CORP
25,650 USD NYSE -6,74%
DELTA AIR LINES
87,270 USD NYSE -1,53%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 348,39 Pts Index Ex -1,09%
Gaz naturel
3,27 USD NYMEX 0,00%
MICROSOFT
383,3400 USD NASDAQ -1,41%
NASDAQ Composite
25 870,65 Pts Index Ex +0,20%
NORW CRS LINE
18,490 USD NYSE -1,86%
NVIDIA
204,1200 USD NASDAQ +3,65%
Pétrole Brent
78,90 USD Ice Europ -0,73%
Pétrole WTI
74,20 USD Ice Europ -0,78%
S&P 500 INDEX
7 482,71 Pts CBOE -0,28%
UNITED AIRLINES
126,2200 USD NASDAQ -1,63%
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